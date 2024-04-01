С каблуками или без них: как будем носить туфли с носками

Сейчас много фэшн-шума вокруг носков. Конечно, идея носить носки с туфлями вообще и с каблуками в частности не является такой уж сногсшибательной новостью, но в последнее время очень стильные люди подхватили ее. И тренд ушел, что называется, в народ. Модели вышагивают по подиуму в сандалиях на высоких каблуках и носках, звезды стритстайла сочетают носки с дизайнерскими туфлями.

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«Носки связывают ваши ноги с одеждой, которую вы носите, и могут стать ярким акцентом. Пусть у вас будет много пар разных цветов и материалов. Играть с узорами и текстурами очень весело. И мне нравится, когда женщины носят носки с высокими каблуками!» — утверждает стилист Михаил Белых.

Носки — это не только игривый способ пережить переходные сезоны, но и доступное средство освежить обувь. К тому же, вы сможете избежать этих надоедливых мозолей, которые гарантированы с новой обувью.

Все еще сомневаетесь, стоит ли пробовать этот тренд? Вот краткая инструкция о том, как правильно носить носки и туфли: для прогулки сочетайте короткие носки яркого красного, синего, зеленого или желтого цвета с туфлями контрастного оттенка. Наденьте джинсы-бойфренды, закатайте штанины, чтобы показать красоту всем на свете — и готово! Для вечернего выхода: выберите мини-юбку или романтичное кружево, шелк или шифон, попробуйте надеть носки со спортивным принтом или что-то ажурное, чтобы добавить легкости.

Для работы

Выбирайте простые носки или подбирайте их в тон обуви — черные носки с черными туфлями или нюдовые носки с нюдовыми туфлями. Образ должен быть элегантным.

С клогами

Клоги могут быть немного неуклюжими и не очень удобными, поэтому добавление носков к ним помогает как с точки зрения моды, так и с точки зрения функциональности.

«Они отлично смотрятся с эклектичным образом, например, с юбкой из джерси или клетчатой юбкой, а также носки с клогами можно носить с кюлотами или платьем-миди», — говорит Михаил.

С лоферами или мокасинами

Вы не ошибетесь, если добавите к мокасинам носки. Они не только предотвратят появление мозолей, но и помогут сделать любой наряд более стильным и придать ему тот самый шик школьной формы для хорошей девочки.

«Добавьте к ним плиссированную юбку и блузку или игривые шорты и рубашку на пуговицах, или даже джинсы, если вы хотите немного сбавить тон», — объясняет Михаил.

Обувная классика, на каблуке или без него. Черно-белый контраст не подвластен времени, и они будут потрясающе смотреться с юбками, платьями, смелыми сумками — да с чем угодно.

С туфлями на каблуке-киттен

В принципе, все то же самое, что и в предыдущем пункте, с поправкой на сезонную мега-актуальность.

«Эти туфли вместе с носками нынче носим в пир и в мир, сочетая и с женственными платьями, и со спортивными костюмами», — добавляет стилист.

Высокие носки и туфли

Это официальное разрешение, чтобы надеть носки выше колена с каблуками. Пожалуй, это даже скорее чулки, но нужно, чтобы все видели, что это точно не колготки.