Что выбирают звезды для сохранения молодости

В стремлении как можно дольше сохранить красивый и ухоженный внешний вид, селебрити прибегают к всевозможным способам омоложения. Но некоторые знаменитости, наоборот, отказываются от любых омолаживающих процедур, не желая вносить даже минимальные изменения в свою внешность.

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О том, кто из знаменитостей не может жить без косметологов, а кто — поклонник естественного старения, сайту «Страсти» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог, соосновательница клиники Cosmoexpert Оксана Баланова.

Внешность этой яркой представительницы российского шоу-бизнеса за последние годы изменилась до неузнаваемости — ринопластика, удаление комков Биша, операция по изменению цвета глаз. Свой вклад в эти кардинальные перемены внесли и косметологи.

Варнава прибегала к контурной пластике Full Face — заполнению проблемных зон филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Благодаря этой процедуре у знаменитости появились высокие скулы, подбородок стал более выразительным, пропорции лица — гармоничными.

Также заметно увеличение объема губ с помощью гиалуроновой кислоты. Лоб артистки выглядит таким гладким и неподвижным благодаря инъекциям ботокса.

Знаменитость явно делает процедуры, улучшающие качество кожи: биоревитализацию, лазерные методики, например, фотоомоложение, которое убирает пигментные пятна и расширенные сосуды.

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У участницы группы «Фабрика» мелкоморщинистый тип старения, который характеризуется тонкой и сухой кожой с множеством мелких морщинок. Представительницы этого типа часто начинают стареть раньше своих сверстниц.

Чтобы сохранить молодость и ухоженный вид, таким девушкам важно своевременно увлажнять кожу, например, с помощью биоревитализации (что, вероятно, и делает певица).

У Ирины очень активная мимика, видны морщинки вокруг глаз и в области лба — очевидно, что звезда не является поклонницей ботокса, и не стремится полностью избавиться от возрастных изменений.

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В молодости Николь Кидман была обладательницей утонченных и изящных черт лица, но за последние годы ее внешность заметно изменилась — лицо актрисы стало маскообразным и отекшим.

Одутловатость лица может быть связана с чрезмерным увлечением инъекциями филлеров.

Филлеры — препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые при грамотном использовании восполняют недостающие объемы и корректируют пропорции лица. Но переизбыток филлеров в тканях может вызвать сдавление лимфатических сосудов, что затрудняет отток жидкости и приводит к отекам.

Отсутствие мимических морщин в области лба и небольшое опущение бровей указывают на то, что знаменитость активно использует инъекции ботокса.

Эффект ботулинотерапии заключается в расслаблении мимических мышц, работа которых приводит к появлению морщин. Вероятно, актриса злоупотребляет этой процедурой: в погоне за супергладким лбом ботокс ввели в мышцы, отвечающие за подъем бровей вверх, что привело к их небольшому опущению.

В целом, Николь Кидман удается сохранить ухоженный вид, но страх потерять молодость и красоту привел актрису к чрезмерному увлечению «уколами красоты».

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Несмотря на то, что сейчас Памела Андерсон продвигает идеи естественной красоты и старения «без фильтров», когда-то актриса была активным популяризатором пластических операций и косметологических процедур.

За плечами у кинозвезды несколько маммопластик, ринопластика, блефаропластика, круговая подтяжка лица, инъекции ботокса.

В 1990-х и 2000-х актриса неоднократно увеличивала объем губ с помощью еще разрешенного в то время биополимера. Сейчас его использование запрещено из-за возможных осложнений: биополимер не рассасывается, а может остаться в тканях навсегда и способен даже мигрировать за пределы зоны введения. Также его введение может приводить к нарушению кровотока и хроническому воспалению.

Губы Памелы теперь выглядят более натурально — она удалила из них биополимер и заполнила филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Также можно заметить, что звезда использовала инъекции филлеров для восстановления объема средней трети лица. На свежих фотографиях у Памелы подтянутая кожа, четкий овал лица, нет отеков, что может быть результатом микротоковой терапии. Также с большой долей вероятности Андерсон делает мезотерапию, благодаря чему ей удалось добиться здорового и сияющего цвета лица.

Дженнифер Энистон — яркий пример того, как пользоваться достижениями косметологии с умом, только приумножая свою природную красоту.

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Актриса является поклонницей микротоковой терапии, которая уменьшает отечность, делает овал лица четким, а кожу — подтянутой и свежей.

Также, вероятно, Энистон не раз делала биоревитализацию — точечные подкожные инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты, способствующие омоложению кожи.

Но звезда полагается не только на косметологию — Дженнифер придерживается комплексного подхода к сохранению молодости и на первое место ставит заботу о своем здоровье в целом.

Актриса следит за питанием, занимается йогой, старается высыпаться и употреблять достаточное количество жидкости.

Кейт Уинслет известна своей категоричностью в отношении пластической хирургии и инъекционной косметологии: актриса не приемлет какие-либо вмешательства во внешность и пропагандирует естественное старение. Кейт даже запретила ретушировать свои морщинки!

Но знаменитость находится в выгодном положении — у звезды мускульный тип старения: крупные кости лица, хорошо развитая мускулатура, слабо выраженная подкожно-жировая клетчатка.

У представительниц мускульного типа долго сохраняются четкий овал лица и упругость кожи. Однако с возрастом лицо становится более грубым, появляются выраженные носогубные складки и опущение уголков губ.

Брижит Бардо

Легендарная французская актриса и икона стиля 1960-х тоже отдала предпочтение естественному старению. Брижит отказалась не только от пластических операций, но и от косметологических процедур.