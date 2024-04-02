От каких вещей в гардеробе пора избавиться

Мода меняется так быстро, что угнаться за ней бывает непросто. Какие вещи безнадежно устарели, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на эксперта в области моды, культуры и искусства Елену Шерипову.

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В первую очередь специалист советует отказаться от джинс фасона скинни. По мнению Шериповой, их стоит надевать только под сапоги выше колена.

Розовый цвет в эстетике Барби был в моде весь прошлый год, но пришло время поменять его на более повседневные оттенки, например, ледяной голубой, считает стилист.

Обрезанные джинсовые шорты также следует отправить в отставку. Вместо них лучше выбирать более сложные и длинные шорты из костюмной ткани или изо льна.

Эксперт предлагает в этом сезоне отказаться от массивных кроссовок в винтажном стиле и перейти на изящные и яркие модели. Устаревшими Шерипова также считает юбки миди, комбинезоны и броши.

Ранее стилист Анна Скороходова назвала самые модные цвета в одежде на 2024 год. Это персиковый, нежно-голубой и лавандовый.