43-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном купальнике

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен приняла участие в съемке для журнала Pop Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке 43-летняя манекенщица показала подтянутую фигуру в купальнике с леопардовым принтом и глубоким вырезом под грудью. При этом видно, что части изделия соединены золотистой цепью. Для создания образа знаменитость надела открытые туфли в тон купальника.

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Поклонники оценили фотосессию кумира в комментариях под постом, который набрал более 316 тысяч лайков.

«Как всегда великолепна», «Это бесподобно и неповторимо», «Идеальные снимки», «Королева», «Шикарная женщина», — писали они.

В марте Жизель Бюндхен рассказала, что поборола депрессию с помощью специальной диеты. По ее словам, когда ей было чуть больше 20 лет, она страдала от панических атак. Знаменитость призналась, что проходила лечение у разных специалистов.