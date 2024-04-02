Ольга Бузова рассказала, какие процедуры делает у косметолога

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, какие процедуры делает у косметолога. Знаменитость поделилась своим секретом красоты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Ольга Бузова записала видео в кабинете косметолога. В кадре певица предстала в темно-зеленом топе. Телеведущая была без макияжа. Знаменитость лежала на кушетке в то время, как специалист подготавливал ее кожу к процедуре. Ольга Бузова рассказала, что пришла на фотоомоложение BBL, которое «уберет отеки после перелета и придаст легкий лифтинг». Кроме этого, певице также сделали массаж лица.

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Недавно Ольга Бузова улетала на отдых в другую страну. Несмотря на то что певица была в отпуске, она продолжала общаться с фанатами. На прошлой неделе знаменитость опубликовала фото в купальнике. А накануне телеведущая рассказала, что вернулась в Москву. Исполнительница выложила снимок, где предстала в черных легинсах, белой футболке, рубашке в клетку, кожаном бомбере и белых кроссовках. Бузова также надела розовую кепку и очки для зрения. Знаменитость позировала рядом с большой корзиной цветов.

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