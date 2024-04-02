Какие юбки будут в тренде в 2024 году и с чем их носить

С приходом весны юбки становятся универсальным предметом гардероба, подчеркивающим элегантность и сочетающимся с любым верхом. Новый сезон порадует модниц интересными и небанальными решениями. Ассиметричный крой, многослойность и заниженная талия — лишь малая часть свежих трендов. Какую юбку купить в магазинах этой весной? Как найти вещь, которая будет не только стильной, но и практичной?

© Passion.ru

Сайт «Страсти» собрал подборку из моделей юбок, без которых нельзя представить весенне-летний гардероб, и рассказал, как составить стильные образы.

Эволюция в мире юбок

В 60-х годах дизайнер Мэри Куант совершила прорыв в мире моды, создав мини-юбку. Новый предмет гардероба мгновенно стал символом молодости и свободы. Современные модельеры продолжают наследие Куант. На показах весна-лето 2024 многие бренды продемонстрировали юбки в широком ассортименте, подтверждая их актуальность. Этой весной в магазинах будут представлены юбки различной длины: от мини до макси.

Длины юбок:

• Универсальная длина миди варьируется от 3-4 см ниже колена до 5-6 см выше щиколотки;

• Смелая и игривая длина мини начинается на ладонь выше колена и зависит исключительно от вашего комфорта и предпочтений;

• Максимально длинные юбки доходят от 3-4 см выше щиколотки до самых пят. Такая длина подходит тем, кто предпочитает элегантность и практичность.

1. Прямая юбка длины миди

Прямые юбки миди идеально вписываются в концепцию бизнес-стиля. Они отлично смотрятся как в составе костюмов с жакетами, так и в более расслабленных образах.

«Экспериментируйте с цветом и фактурой, добавляя шелковые блестящие топы или сочетая юбку с футболками и бомберами. В летнее время выбирайте модели из легких тканей, дополняя их кроп-топами или укороченными рубашками. Важно уделить внимание деталям: тонкие носочки и шелковый топ могут стать изюминкой вашего образа», — высказалась стилист Елена Данкова.

2.Юбка-карандаш

Классика, вернувшаяся в моду благодаря показам Ив Сен-Лоран. Несмотря на свою строгость, юбка-карандаш подчеркивает женственность и изящество силуэта. С такой моделью важно правильно подобрать обувь, отдав предпочтение туфлям на каблуке, которые удлиняют ноги.

«Юбку стилизуют с объемными верхами: жакетом, бомбером, зип-худи, свободными рубашками и футболками. И акцентируют на талии для создания гармоничного образа. Идеально сочетается с объемными свитерами или элегантными блузами», — рассказала стилист Елена Данкова.

3. Юбка годе

«Идеально сочетается с простыми верхами: рубашками, футболками, свободными джемперами, укорочёнными жакетами. Хорошо, если линия талии будет обозначена: это вытянет силуэт», — рассказала Данкова.

4. Прозрачные юбки

«Прозрачные юбки макси и миди длины – это апогей смелости и индивидуальности в сезоне весна-лето 2024. Тренд призывает экспериментировать с многослойностью, предлагая надевать прозрачную юбку поверх более плотных вещей. Речь идет про брюки-скинни, укороченные шорты и даже другие юбки. Сочетание с длинным верхом добавит образу загадочности и глубины», — высказалась стилист.

© Скриншот видео, модный показ GUCCI SS24

© Скриншот видео, модный показ VALENTINO SS24

© Скриншот видео, модный показ MICHAEL KORS SS24

5. Нарядные юбки

«Нарядные юбки с металлизированным блеском, пайетками и бахромой превращают каждый день в повод для праздника. В сочетании с нейтральными верхами они создают изысканный, но в то же время умеренный образ. Для более смелого выхода попробуйте сочетать их с такими же яркими и акцентными элементами верха», — считает Елена.

6. Асимметричные юбки

«Асимметричные юбки с нестандартными кроями и необычными деталями стали воплощением современного искусства в моде. Элементы деконструкции, неправильные линии и неожиданные детали привносят в образ динамику и уникальность. Сочетание такой юбки с более простыми и минималистичными верхами поможет сохранить баланс и не перегрузить образ. Простые топы или блузы без излишеств будут отлично смотреться с асимметричным кроем», — высказалась стилист.

7. Мини-юбки

Короткие юбки претерпели некоторые трансформации и теперь могут похвастаться ассиметричным кроем, накладными карманами, разрезами и даже бахромой. С такой юбкой верх должен быть максимально закрыт.

«Мини-юбки хороши в сочетании со свободными джемперами, объемными жакетами и пиджаками, но самые экстравагантные модницы могут позволить себе заправлять в них удлиненные рубашки, чтобы виднелся подол. Изделия из кожи требуют максимально простого и лаконичного верха в тон, а вот юбки с оборками комбинируйте с классическими рубашками, чтобы сыграть на контрастах», — рассказала модный эксперт Елена Шерипова.

8. Юбки длины макси

Длинные юбки продолжают оставаться актуальными. Особенно популярны изделия из натуральных материалов: хлопка, льна, шелка. Не сдают своих позиций модели из кожи и джинсы.

«Объемным и слегка расклешенным моделям завершенный вид придаст лаконичный верх: облегающие топы, водолазки, укороченные футболки», — резюмировала Шерипова.

© Скриншот видео, модный показ BOTTEGA VENETA SS24

© Скриншот видео, модный показ RALPH LAUREN SS24

Таким образом, мода на юбки в 2024 году будет разнообразной и интересной, предлагая каждой женщине найти что-то уникальное и подходящее именно ей. Важно помнить, что настоящая мода начинается с уверенности в себе, а актуальные тренды помогают подчеркнуть индивидуальность!