41-летняя Юлия Ковальчук снялась в ультракоротком платье после вторых родов

Певица Юлия Ковальчук снялась в провокационном платье после вторых родов. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

41-летняя Юлия Ковальчук примерила перед камерой несколько нарядов. На одном из кадров бывшая солистка группы «Блестящие» предстала в образе зеленого цвета. Певица надела ультракороткое платье со шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила его длинными перчатками в тон, массивными серьгами и босоножками на платформе. Исполнительница собрала волосы в небрежный хвост и сделала яркий макияж.

© Соцсети

Юлия Ковальчук замужем за певцом, композитором Алексеем Чумаковым. Звезды поженились в 2013 году спустя пять лет отношений. В октябре 2017-го у артистов родилась дочь Амелия. В июле прошлого года Юлия Ковальчук сообщила о пополнении в семье. У них появилась дочь Алисия. Певица опубликовала в социальных сетях фото ножек младенца.

Позже Юлия Ковальчук призналась, что набрала за беременность 14 килограммов. Однако, по ее словам, практически весь лишний вес ушел в первый месяц. Несколько недель назад Ковальчук показала фигуру в «голом» платье.