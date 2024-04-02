Клава Кока купила туфли за 97 тысяч рублей в подарок подруге

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) купила обувь за десятки тысяч рублей в подарок подруге. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя исполнительница показала на видео, как распаковывает черные остроносые туфли из кожи итальянского бренда Prada. Так, она приобрела фасон с открытой пяткой и каблуком kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру»). Известно, что на сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) стоимость указанного предмета гардероба составляет 97 тысяч рублей.

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При этом знаменитость отметила, что подарит данные туфли своей приятельнице, которая работает ее менеджером. «Будем теперь с ней на острых носах ходить. Кстати, это последний писк моды», — заявила звезда.

В марте бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова подарила телеведущей Ксении Бородиной сумку за 369 тысяч рублей.