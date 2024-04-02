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Популярная певица снялась в нижнем белье для рекламы бренда Ким Кардашьян

Популярная американская актриса и певица Сабрина Карпентер снялась в нижнем белье для рекламы новой коллекции бренда Skims телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян.

Популярная певица снялась в нижнем белье для рекламы бренда Ким Кардашьян
© Соцсети

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя звезда приняла участие в фотосессии в ретростиле с использованием проводного телефона и CD-плеера в качестве реквизита. Она позировала в увешанной плакатами комнате в розовом кружевном бюстье, трусах с завязками на бедрах в тон и белых чулках.

© Соцсети

Кроме того, возлюбленная ирландского актера Барри Кеогана примерила полупрозрачный комплект лимонного оттенка и ажурную ночную рубашку длины мини. Также она дополнила данные образы кулоном в виде сердца на серебристой цепочке.

Тренды
Барри Кеоган
Сабрина Карпентер
Ким Кардашьян