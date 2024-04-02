Стилист назвала модные цвета весны 2024 года

Стилист и эксперт по итальянским тканям Екатерина Казанцева рассказала, какие цвета будут в тренде весной 2024 года.

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Эксперт отметила, что в тренде оттенок «ройбуш» — красно-коричневый цвет. В нем красный доминирует и смягчает древесно-коричневую гамму.

Второй оттенок, который выделила стилист, — цвет апельсинового сока, который выглядит очень жизнерадостно, ярко, сочно. Также в моде пыльно-зеленый. Это очень спокойный, благородный, довольно универсальный цвет, который хорошо сочетается с белым и черным. Его можно использовать для повседневных образов и также очень уместно подходит к образам в стиле сафари.

Кроме того, в сезоне весна-лето 2024 года актуален «шамбре голубой» — это синий цвет с сиреневым красивым и благородным подтоном.

— Выглядит очень воздушно, очень легкий, приятный глазу, классно будет смотреться в элегантных платьях. А также это могут быть и струящиеся блузки, юбки, платья со всевозможными оборками и рюшами, — рассказала стилист в комментарии Pravda.ru.

Также к трендовым оттенкам специалист отнесла сиреневый и пудровый лавандовый. Это романтичные пастельные тона, которые идеально подходят для создания женственных образов.