Чем опасны тяжелые клипсы на ушах

Специалист Умнов посоветовал не носить тяжёлые клипсы на ушах
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, как следить за здоровьем ушей.
«Я не поддерживаю идею уколов красоты и филлеров в уши и мочки в связи с тем, что эффект от этой процедуры может быть кратковременным, не все специалисты делают инъекции умело. Неправильно сделанные уколы могут вызвать асимметрию ушей, отёки, вплоть до глухоты», — заявил он в беседе с Life.ru.
Как считает эксперт, также не стоит носить тяжёлые клипсы, поскольку уши не рассчитаны на такой вес.
«Чтобы сохранить молодость кожи мочек и ушей в целом, необходимо смазывать их питательным кремом, аккуратно массируя, работать на опережение старения кожи, оберегать эти зоны от солнца», — добавил Умнов.
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