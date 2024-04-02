Трендовые сумки 2024: какие модели станут выгодным вложением

Весной пора обновить не только обычный гардероб, но и присмотреть актуальную сумку по сезону. Стилист Дарья Ветрова подсказала WomanНit основные тренды сумок на весну 2024. Сохраняйте в закладки!

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Сумки с карманами

Не только актуально, но и невероятно удобно — сумка с карманами позволяет взять больше вещей, не увеличивая размер самого аксессуара.

Дарья: «Невероятно круто и свежо смотрятся женственные модели с парой карманов по бокам. Кстати, не бойтесь акцентных карманов».

Замшевые сумки

Модель, несомненно, не для влажного климата, но теплой весной сумка из замши всегда пригодится, особенно для вечерних выходов.

Дарья: «Замшевые сумки смотрятся очень дорого, даже если цена скромная. Если делаете выбор в пользу замши, выбирайте этой весной натуральные оттенки — хаки, черный, молочный или корица».

Клатч

Универсальная модель, которая держится в топе уже третий сезон.

«Клатч уже давно не просто вечерний аксессуар. Можно легко подобрать увеличенную модель и стилизовать под casual. Я бы посоветовала присмотреть мягкую модель по типу мессенджера — она актуальна и вместительна», — комментирует эксперт.

Тоут

Бессмертная классика среди офисных моделей. Тоут прекрасно держит форму, что позволяет переносить документы и не бояться за их внешний вид.