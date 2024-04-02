$92.53+0.2399.41-0.15
Почта

Актер Никита Волков снялся в жакете на голый торс для глянца

Звезда сериалов «Постучись в мою дверь» и «Трудные подростки» Никита Волков стал лицом нового выпуска журнала «Собака.ru». Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бренда.

Актер Никита Волков снялся в жакете на голый торс для глянца
© Газета.Ru

Никита Волков позировал в жакете на голый торс. Образ дополнили очки и укладка с объемом у корней. На других фото он позировал в костюме из денима с жилетом, бомбере и косухе из кожи.

В феврале вышла первая серия российской адаптации хитового турецкого ромкома «Постучись в мою дверь». Ремейк рассказывает историю отличницы Саши Гордеевой (Лиана Гриба), которая мечтала стать ландшафтным дизайнером, но вылетела из университета из-за аннулирования именной стипендии компанией бизнесмена Сергея Градского (Никита Волков).

Недавно Влад Соколовский заступился за русскую версию сериала. Он заявил, что зрители должны продолжить смотреть российскую адаптацию, так как в следующих сериях шоу способно увлечь внимание зрителя.

«Вспоминая эмоции людей после просмотра первых эпизодов оригинального сериала, то главные герои бесили людей. А потом, когда у них раскрылись чувства, все стали умиляться», — заявил исполнитель.
Тренды
Лиана Гриба
Никита Волков
Влад Соколовский
Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости