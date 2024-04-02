Ювелирные изделия: как хранить, чтобы прослужили долго

Ювелирные украшения позволяют разнообразить образы, привлекают взгляды и делают нашу жизнь ярче. Однако важно их грамотно хранить, чтобы они прослужили долго. Мы расскажем, каких правил стоит придерживаться при выборе шкатулки и, в целом, как хранить любимые серьги, цепочки и браслеты.

Место хранения

У каждой вещи в доме должно быть свое место, ювелирные украшения — не исключение. Этим хрупким и ценным вещам тем более нужно уметь подбирать подходящее место. Лучше всего использовать шкатулку, такие можно приобрести и в ювелирных магазинах, и на маркетплейсах. Или присмотрите специальные футляры. Главная ошибка — бросить все украшения в перемешку в одну шкатулку, беспорядочное хранение недопустимо!

Виды украшений и сортировка

У каждого украшения свои требования к хранению. Например, золото и платина не могут находиться рядом с серебром, это может привести к потемнению изделий. Не забывайте и про украшения из жемчуга, для них тоже лучше присмотреть отдельную шкатулку. Необычные массивные украшения из натуральных камней, бисера, акрила и так далее лучше хранить в шкатулках с большими ячейками. Это обеспечит сохранность материалов, которые легко подвергаются повреждениям.

Серьги, браслеты и кольца

Если с ожерельями и цепочками все понятно, что что делать с остальными изделиями? Тоже сортировать! Украшения не должны соприкасаться друг с другом, особенно серьги. В хороших шкатулках есть валиковые разделители, так можно хранить кольца. А для сережек лучше подберите специальный планшет, где все украшения будут на виду. Браслеты рекомендуется хранить в футлярах или в отдельных бархатных мешочках. Не допускайте их нахождения на открытом воздухе.

Не делайте этого!

Украшения следует хранить в шкатулках не из дерева. Однако, если у вас именно такая — проверьте, чтобы внутри она была отделана мягкой тканью, а само дерево не было дубом, ведь в нем содержатся кислоты, которые приводят к потемнению изделий. Важно снимать украшения при занятиях спортом, а также не допускать попадания на них воды или оседания пыли. Ни в коем случае не храните ювелирные украшения с бижутерией, это может стать фатальной ошибкой.