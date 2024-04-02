Джулия Фокс вышла в свет в трусах и желтом парике и была обругана в сети

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс вышла в свет в откровенном образе и была обругана в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

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Отмечается, что 34-летняя знаменитость посетила баскетбольный матч, проходивший в спортивном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Она предстала перед папарацци в желтом парике с короткими локонами и монохромном белом наряде. Так, костюм звезды состоял из топа с подчеркивающими грудь фактурными деталями и трусов с заниженной талией.

Кроме того, манекенщица набросила на плечи шубу, надела остроносые серебристые туфли на каблуках и взяла с собой прозрачную сумку. При этом она высветлила брови и подчеркнула глаза черными стрелками. Известно, что данный образ был создан совместно с производящим сыр брендом Velveeta в честь выпуска маркой полуперманентной краски для волос.

Читатели издания оценили внешний вид Фокс под публикацией. «Ох, мои глаза», «В твоем доме нет зеркала, дорогая?», «Неужели она так жаждет внимания? Это некрасивый образ», «Парик совершенно отвратительный», «Выглядит как сумасшедшая медсестра из 50-х», «Похожа на инопланетянина», — заявили юзеры.