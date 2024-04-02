Актриса Софья Эрнст появилась на публике в золотом платье

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья стала гостьей премьеры фильма «Золото Умальты», в котором исполнила главную роль. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой актриса позировала в золото-черном платье-бюстье. Образ дополнили туфли на высоких каблуках, браслет и массивные серьги. Ей также сделали укладку с высоким хвостом, который заплели в косу, и вечерний макияж с черными тенями и стрелками.

Софья Заика официально стала женой продюсера, который на 27 старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике семь лет, младшей Кире шесть лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, три года. Дочери супругов впервые появились на публике в 2023 году, они побывали с родителями в Кремле. В тот день президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, съемки которого проходили на борту Международной космической станции (МКС).

У Эрнста также есть дочь от театрального критика Анны Силюнас. Александре 28 лет, она живет в Нью-Йорке и занимается фотографией.