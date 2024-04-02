Телеведущая Светлана Бондарчук снялась с сумкой за несколько миллионов рублей

Экс-жена Федора Бондарчука, телеведущая, модель и блогерша Светлана Бондарчук снялась с сумкой за несколько миллионов рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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55-летняя Светлана Бондарчук позировала в костюме: кожаной коричневой юбке и жакете. Образ дополнили серый свитер с высоким горлом, пестрый платок, солнцезащитные очки и остроносые босоножки. В руки она взяла сумку Birkin от Hermes. Стоимость изделий начинается от 1,5 миллиона рублей. У блогерши редкий винтажный экземпляр из кожи.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Невеста была в свадебном платье, которое сшили на заказ в единственном экземпляре. По информации kp.ru, стоимость наряда составила 700 тысяч рублей. Летом 2023 года Светлана Бондарчук и Сергей Харченко сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в социальных сетях фотографию с маленьким сыном. Блогерша написала, что ребенку уже полгода. Только на днях она показала его лицо.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара.