Топ бьюти-трендов сезона

В создании модных образов на весну может помочь не только собственное чувство стиля и мнение людей из близкого окружения, но и модные журналы, соцсети, блоги. Вот некоторые тренды, которые диктует нам нынешняя весна:

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Голубые тени

Этот ретро-приём в макияже снова вернулся к нам. Многие хорошо помнят его, поскольку в шестидесятых-семидесятых годах тоже наносили на веки голубые тени или же видели такое макияж на своих мамах. Но сегодня наносить голубые тени стоит немного иначе. Нужно, чтобы они образовывали дымку на верхнем веке. Поэтому слой теней тоже быть тонким, а наносить продукт следует вбивающими движениями кисти — так мейк-ап дольше будет выглядеть свежим.

Глазированная кожа

Этот способ нанесения макияжа ворвался в бьюти-индустрию в позапрошлом году. Он подразумевает обилие хайлайтера на скулах. Примечательно, что средство должно быть мелкого помола — так его частички лучше сольются с кожей, сделав её сияние естественным. Наносить хайлайтер следует не на тональный крем, а под него. Это создаст эффект сияния кожи изнутри.

Нюдовый маникюр

Стили и оттенки маникюра меняются едва ли не каждый сезон — устаревают одни, становятся актуальными совершенно противоположные. Но одно так и осталось неизменным: "маникюр без маникюра" по-прежнему в моде. Его суть состоит в том, чтобы покрыть ногти лаком, оттенок которого полностью совпадает с цветом вашей ногтевой пластины. Такое покрытие универсально, безупречно смотрится на женщинах любого возраста, с любой формой ногтей и пальцев.

Причёски со свободными прядями

Можно сделать любую причёску элегантной, просто оставив несколько прядей свободно спадать на лицо, в то время как основная часть волос заплетена или прибрана наверх. Пучок, хвост или даже коса "заиграют" по-новому, если вы выпустите по одной тонкой прядке у лица. При желании эти пряди можно завить удобным способом — это сделает образ более нежным и трогательным.