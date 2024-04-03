Невеста тайно сшила свадебное платье и удивила жениха результатом

Невеста из Сиднея Жасмин Фернандес тайно сшила свадебное платье и удивила жениха результатом. Соответствующая публикация появилась на сайте издания People.

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Жительница Австралии, специализирующаяся на пошиве одежды на заказ, рассказала, что потратила несколько месяцев на изготовление своего наряда.

«Мне нравится элемент неожиданности. Я всегда хотела сохранить это в секрете и потом рассказать всем своим друзьям и семье», — пояснила она.

Завершив процесс создания платья, девушка продемонстрировала его своим подругам. Фернандес предстала перед ними в изделии белого цвета, состоящем из корсетного верха с кружевами и длинной юбки с множеством оборок. При этом на спине присутствовал вырез в виде сердца.

«Их реакция была просто невероятной», — поделилась она своими воспоминаниями.

Жених, в свою очередь, также оценил самодельное платье невесты. По словам Фернандес, он расплакался, когда увидел ее у алтаря.

«Это было невероятно красиво, и даже сейчас, когда я пересказываю этот момент, на моем лице появляется улыбка», — признала она.

В марте сообщалось, что невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражающий ее цвет платья. Пользовательница в сети с никнеймом @Vivid_Promise_8476 рассказала, что ее приятель Дэн решил жениться на Лорен, которая всегда ее не любила. Кроме того, она запрещала ему видеться с ней, поскольку подозревала их в романе.