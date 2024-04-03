Правда ли, что реально похудеть с помощью костюма с эффектом сауны? Объясняют эксперты

В современном мире появляется всё больше новых технологий и способов сбросить лишние килограммы. Один из последних трендов — одежда с эффектом сауны, которую также называют «костюм-сауна». Производители обещают ускорение процесса потери веса и улучшение кожи благодаря уникальным материалам. Действительно ли одежда с эффектом сауны помогает похудеть и кому её не стоит носить, «Секрету» объяснили врачи и спортивные эксперты.

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Костюм-сауна — что это такое

Как объясняют опрошенные эксперты, одежда с эффектом сауны выполнена из материалов, не пропускающих воздух и влагу. Это затрудняет теплообмен между организмом и окружающей средой, поэтому организм начинает выделять воду для регулирования теплообмена.

Человек во время занятий спортом в таком костюме интенсивно потеет. При этом цифра на весах может измениться в меньшую сторону, только происходит это не за счёт жировой ткани, а за счёт жидкости — происходит обезвоживание организма. Никакой пользы в этом нет — вместе с потом теряются важнейшие микроэлементы, такие как хлориды, натрий, калий, которые необходимы для адекватного функционирования организма. Да и эффект будет недолгосрочный — при восстановлении водного баланса масса тела также восстановится.

По словам Феликса Асмолова, директора департамента планирования и аналитики Desport, основной покупатель такой экипировки сейчас — это либо человек, преследующий краткосрочную цель скинуть несколько килограммов перед отпуском, либо опытный спортсмен, использующий костюм с верной и безопасной методологией.

Его данные подтверждает и Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник Grand Clinic.

Часто одежда с эффектом сауны используется спортсменами перед соревнованиями. Без увеличения нагрузки они начинают сгонять вес в сжатые сроки. Конечно, уже такая постановка целей говорит о том, что метод скорее вреден.

Как одежда с эффектом сауны влияет на организм

За час интенсивной тренировки в костюме-сауне можно сбросить 1–2 кг — такие цифры приводит Ольга Шуппо. Но этот эффект достигается за счёт высокой нагрузки на организм.

Нагрузку во время тренировки в костюме-сауне можно сравнить с той, что организм испытает при тренировке, например, в Дубае при температуре 50 градусов. По сути, речь идёт о парниковом эффекте по всей поверхности тела.

В результате начинается обильное потоотделение, причём на поверхность кожного покрова выходят не только вода и токсины, но и микроэлементы, которые необходимы человеку для жизнедеятельности. И это не говоря даже о том, что чрезмерное потоотделение в таком костюме может вызвать тепловой удар, раздражение и инфицирование кожи.

Но главное, на что указывают эксперты: парниковый эффект создаёт мощнейшую нагрузку для многих систем организма — сердечно-сосудистой, гормональной, эндокринной.

Помимо того, что такой метод снижения веса неэффективен — не влияет на жировую массу, он может быть опасен. Использование одежды с эффектом сауны может привести к перегреванию, обострению заболеваний кожи, возникновению дерматита, повышению артериального давления. С осторожностью к такой одежде следует относиться мужчинам, поскольку повышение температуры в области паха может привести к нарушению созревания сперматозоидов, а также привести к гибели уже имеющихся. Частый и длительный перегрев влияет на снижение синтеза тестостерона, соответственно, снижается либидо и нарушается потенция.

Ограничения и противопоказания к одежде с эффектом сауны

Ограничений у костюма-сауны очень много. Эксперты указывают на то, что в нём не стоит тренироваться людям с диагностированными хроническими заболеваниями сердца и сосудов, почек, при диабете, варикозе и болезнях кожи. Беременность и повышенная температура тела тоже в числе противопоказаний.

И даже если противопоказаний нет, с костюмом-сауной стоит соблюдать осторожность.

Мы рекомендуем не начинать использование костюма на 100% на весь комплект на долгие периоды: необходимо надевать его частями и анализировать реакцию организма. Помимо риска обезвоживания присутствует и риск перегрузки сосудов и чрезмерной работы сердца. Поэтому использовать этот костюм важно под наблюдением тренера, порционно и с очень внимательным отношением к отзывам организма на использование.

По словам Ольги Шуппо, нужно быть очень выносливым, адаптированным спортсменом, чтобы прибегать к тренировкам в такой экипировке. И даже в этом случае нужно сопоставлять эффект от тренировки с возможными последствиями. Они, кстати, могут проявиться не сразу, а в виде хронических заболеваний, которым даст импульс такая чрезмерная стрессовая нагрузка на организм.

Профессиональным спортсменам, которые не намерены отказываться от этого стрессового вида подготовки к спортивным мероприятиям, Ольга Шуппо рекомендует тренироваться с использованием костюма-сауны не чаще раза в неделю. Обязательно нужно контролировать пульс и общее состояние организма, сразу снимать костюм при любых ухудшениях самочувствия.