Цепи стали самыми популярными украшениями среди покупателей за 55 лет

Аналитический центр SOKOLOV рассказал «Газете.Ru», какие украшения стали самыми популярными среди старшего поколения.

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В 2023 году на первом месте в топе украшений среди покупателей старше 55 лет оказались цепи. Согласно исследованию центра, их доля составила 31% от общего числа. Второе место по количеству покупок заняли серьги (25%), а третье — кольца (21%). Дальше по популярности идут подвески (10%), браслеты (7%), колье (3%) и броши (2%). Реже покупали пирсинг, часы, запонки и зажимы для галстука.

Покупатели среди старшего поколения часто приобретали украшения для женщин. Наибольшим спросом пользовались серьги и кольца (по 34%). В категории мужских украшений чаще покупали браслеты (32%) и цепи (28%). При этом в 2023 году детские украшения стали приобретать реже мужских.

«Средний чек покупателей старше 55 лет в 2023 году был равен 7 222 рублям, что на 13% больше, чем в 2022 году. Самый сильный рост среднего чека произошел на зажимы для галстука (44%), а средний чек составил 3 925 рублей. Также на 41% увеличился средний чек на цепи, на 28% — на запонки, на 22% — на кольца. Интересно, что в 2023 году покупатели старшего возраста потратили на 14% больше на украшения для пирсинга. Самый высокий средний чек пришелся на часы и составил 30 465 рублей», — рассказали эксперты.

Самым популярным материалом является родированное серебро. Оно составляет 70% от всех покупок. Также пользуются спросом красное золото (16%) и золоченое серебро (8%). Кроме этого, в 2023 году выросло число купленных украшений из белого и комбинированного золота (по 3% год к году).