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Цепи стали самыми популярными украшениями среди покупателей за 55 лет

Аналитический центр SOKOLOV рассказал «Газете.Ru», какие украшения стали самыми популярными среди старшего поколения.

Цепи стали самыми популярными украшениями среди покупателей за 55 лет
© Газета.Ru

В 2023 году на первом месте в топе украшений среди покупателей старше 55 лет оказались цепи. Согласно исследованию центра, их доля составила 31% от общего числа. Второе место по количеству покупок заняли серьги (25%), а третье — кольца (21%). Дальше по популярности идут подвески (10%), браслеты (7%), колье (3%) и броши (2%). Реже покупали пирсинг, часы, запонки и зажимы для галстука.

Покупатели среди старшего поколения часто приобретали украшения для женщин. Наибольшим спросом пользовались серьги и кольца (по 34%). В категории мужских украшений чаще покупали браслеты (32%) и цепи (28%). При этом в 2023 году детские украшения стали приобретать реже мужских.

«Средний чек покупателей старше 55 лет в 2023 году был равен 7 222 рублям, что на 13% больше, чем в 2022 году. Самый сильный рост среднего чека произошел на зажимы для галстука (44%), а средний чек составил 3 925 рублей. Также на 41% увеличился средний чек на цепи, на 28% — на запонки, на 22% — на кольца. Интересно, что в 2023 году покупатели старшего возраста потратили на 14% больше на украшения для пирсинга. Самый высокий средний чек пришелся на часы и составил 30 465 рублей», — рассказали эксперты.

Самым популярным материалом является родированное серебро. Оно составляет 70% от всех покупок. Также пользуются спросом красное золото (16%) и золоченое серебро (8%). Кроме этого, в 2023 году выросло число купленных украшений из белого и комбинированного золота (по 3% год к году).

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