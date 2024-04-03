Южнокорейский бренд одежды Lifework до лета откроет свой первый магазин в России

Южнокорейский бренд одежды для отдыха и повседневной жизни Lifework решил выйти на рынки России и Казахстана. Первый магазин откроется уже этой весной в московском ТЦ «Авиапарк». Об этом ТАСС рассказала вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, совладелец Rec+retail group Наталия Кермедчиева.

В течение ближайших пяти лет Lifework намерен открыть в двух странах до 24 торговых точек, отметила собеседница издания. Детали станут известны в мае, добавила она.

Бренд относится к средней ценовой категории. По словам Кермедчиевой, его можно считать конкурентом ушедших из РФ Fila, Vans и Puma.

За дистрибьюцию Lifework в России будет отвечать MVM group, которая специализируется на розничной продаже одежды, аксессуаров и ювелирных изделий испанских брендов Mango, Scalpers и PDPaola.