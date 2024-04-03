Елена Летучая вышла в свет в кружевном бюстгальтере

Российская телеведущая Елена Летучая вышла в свет в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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45-летняя журналистка посетила открытие литературного проекта «Беспринципные чтения про мам». Для мероприятия знаменитость выбрала длинную юбку с высокой посадкой и жакет. При этом на размещенных кадрах видно, что под верхнюю часть наряда Летучая надела кружевной бюстгальтер.

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Кроме того, визажисты сделали телезвезде макияж в нюдовых тонах и нанесли на губы светло-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в хвост.

В сентябре 2023 года Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты. Тогда телеведущая поделилась снимками, на которых предстала в кабинете косметолога. На журналистку было надето специальное приспособление, воздействующее на жировые клетки с помощью холода.