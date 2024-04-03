Стилист: хлопок и кружево будут в тренде весной 2024 года

Хлопок и лен будут одними из самых актуальных тканей весной 2024 года, потому что их можно использовать в разных изделиях и интерпретациях. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист и эксперт по итальянским тканям Екатерина Казанцева.

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Помимо этого, в тренде будет деним, из которого шьют рубашки, комбинезоны, бомберы и джинсы, а также шифон. Последний используют для пошива юбок и блузок с драпировками, воланами и рюшами.

«Что касается главного тренда, то амбассадором этого сезона я бы назвала кружево. Причем, оно может быть абсолютно разным. Из грубого хлопкового кружева можно сшить футболку «с мужского плеча» или прямую юбку, а из тонкого и нежного французского кружева шантильи блузку или изящную накидку. Кружево, гипюр всевозможных видов и самые разные сетки сейчас на пике популярности» — отметила Казанцева.

Модными принтами в этом сезоне, по словам эксперта, будут вертикальная полоска, горошек, массивные цветы, леопард и змеиный принт.