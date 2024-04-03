Названы главные причины осложнений после пластических операций

Главные причины осложнений после пластических операций
Осложнения после пластической операции могут возникнуть как по вине пациентов, так и по вине врачей, рассказала пластический хирург клиники Seline Елена Миронова. Главные факторы, приводящие к неудачному результату, кандидат медицинских наук назвала «Ленте.ру».
По словам Мироновой, главной причиной возможных проблем являются сложности со здоровьем пациента: например, ожирение, сердечная и печеночная недостаточность, сахарный диабет, тромбофилия. Все эти факторы могут стать абсолютными противопоказаниями к операции или осложнить заживление.
Также осложнения могут возникнуть и у пациентов с вредными привычками. Курение (в том числе электронных сигарет) может провоцировать развитие некрозов и расхождение ран, поэтому некоторые хирурги отказывают в операциях хроническим курильщикам, объяснила врач.
Острые инфекционные заболевания — грипп, COVID-19 или обострение герпеса — также послужат абсолютными противопоказаниями и причиной отложить оперативное вмешательство до выздоровления.
Пластический хирург обратила внимание на то, что после операции важно четко соблюдать план реабилитации. Очень важно соблюдать режим, точно выполнять все указания хирурга и принимать прописанные препараты, заверила она.
Для того чтобы избежать проблем по вине врачей, необходимо тщательно выбирать медицинское учреждение, продолжила собеседница «Ленты.ру». Клиника же должна соответствовать стандартам министерства здравоохранения и быть ведущей в своей отрасли. В ней должны быть современное оснащение, аппаратный парк, реанимация, сильный кадровый состав.
«Пластический хирург должен быть опытным, и ваши эстетические взгляды должны совпадать Во время консультаций между врачом и пациентом должно возникнуть доверие. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы и брать время на принятие решений», — призвала напоследок Миронова.