Названы главные причины осложнений после пластических операций

Осложнения после пластической операции могут возникнуть как по вине пациентов, так и по вине врачей, рассказала пластический хирург клиники Seline Елена Миронова. Главные факторы, приводящие к неудачному результату, кандидат медицинских наук назвала «Ленте.ру».

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По словам Мироновой, главной причиной возможных проблем являются сложности со здоровьем пациента: например, ожирение, сердечная и печеночная недостаточность, сахарный диабет, тромбофилия. Все эти факторы могут стать абсолютными противопоказаниями к операции или осложнить заживление.

Также осложнения могут возникнуть и у пациентов с вредными привычками. Курение (в том числе электронных сигарет) может провоцировать развитие некрозов и расхождение ран, поэтому некоторые хирурги отказывают в операциях хроническим курильщикам, объяснила врач.

Острые инфекционные заболевания — грипп, COVID-19 или обострение герпеса — также послужат абсолютными противопоказаниями и причиной отложить оперативное вмешательство до выздоровления.

Пластический хирург обратила внимание на то, что после операции важно четко соблюдать план реабилитации. Очень важно соблюдать режим, точно выполнять все указания хирурга и принимать прописанные препараты, заверила она.

Для того чтобы избежать проблем по вине врачей, необходимо тщательно выбирать медицинское учреждение, продолжила собеседница «Ленты.ру». Клиника же должна соответствовать стандартам министерства здравоохранения и быть ведущей в своей отрасли. В ней должны быть современное оснащение, аппаратный парк, реанимация, сильный кадровый состав.