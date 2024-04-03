Топ-10 весенних бьюти лайфхаков

За зиму наша кожа получила сполна: она долго находилась в состоянии стресса, что не могло не сказаться на её состоянии. Появились новые морщины, цвет лица стал тусклым и серым, поверхность — шероховатой, уменьшились эластичность и увлажнённость. Что же предпринять, чтобы улучшить состояние кожи лица и тела сейчас, весной? Мы спросили у Екатерины Анчиковой, приглашённого врача-косметолога, дерматовенеролога для компании d’Alba.

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Увлажнение по правилам

Утром нужно наносить на лицо кремы с насыщенной текстурой, содержащие липиды, масла и другие компоненты, предназначенные для сухой кожи. А вечером — лёгкие кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой в составе. Если у вас ещё по утрам есть заморозки, то с такими средствами на коже лучше не выходить на улицу — микрочастички воды, которые попали в верхние слои кожи, могут замёрзнуть. Если такое будет происходить часто, то это может привести к углублению морщин и преждевременному старению кожи. Поэтому утром используйте преимущественно плотные крема с липидами и церамидами, чтобы защитить кожу.

Правильное «питание» кожи и обогащение полезными веществами

Обязательно начните использовать питательные бьюти-средства, которые содержат экстракты растений, витамины и другие активные вещества. Маски тканевые с омолаживающим действием делайте 1 раз в неделю, а увлажняющие — по требованию. Очень удобным форматом является ночная маска. Во время сна кожа работает усиленно и «забирает» все полезные вещества из маски.

Восполнение дефицитов изнутри

Именно зимой у нас начинаются общие дефицитные состояния, которые мы игнорируем и весной. Поэтому приём БАДов или поливитаминных препаратов в профилактической дозировке курсом 2–3 раза в год всем необходим. Предварительно обязательно пройдите процедуру хромато-масс-спектрометрии для определения витамино-минерального состава крови или сдайте базовые анализы (клинический и биохимический).

Декоративная косметика с липидами и маслами

Обязательно используйте гидролипидную сыворотку и кремы, которые содержат масла и церамиды. «Весенний» тональный крем уже может быть гораздо легче своего «зимнего брата» (который плотный и насыщенный). Обратите внимание на такие сыворотки, которые можно распылять на лицо поверх макияжа. Особенно это важно для тех, кто работает в офисах. Как только вы почувствовали, что кожа стянута, нанесите гидролипидную сыворотку.

Омоложение

Лазерные методики, пилинги, фотоомоложение — всё это желательно делать зимой и в начале весны, не опасаясь возникновения пигментации. Как правило, все омолаживающие услуги аппаратной или инъекционной косметологии — это курсовые процедуры (биоревитализация, мезотерапия, пилинговые программы, RF-лифтинг), которые так же лучше делать тогда, когда солнечная активность не набрала обороты.

Уход за губами

Губы сохнут, трескаются, шелушатся? Используйте эмоленты, бальзамы и другие липидо содержащие аптечные средства, которые назначают при атопическом дерматите. Если кожа очень сухая, помогут маски для губ.

Уход за кожей рук

Кисти рук — показатель возраста, поэтому уделяйте им столько же внимания, сколько и лицу. Зачастую просто крем для рук не помогает пересушенной коже. Поэтому нанесите плотный бальзам или масло, далее наденьте нитриловые перчатки или целлофановые на 30 минут. И после этого ещё раз нанесите на кожу обычный крем.

Не переедайте

Мы часть природы, и наш организм запрограммирован на увеличение объёма подкожно-жировой клетчатки зимой. Будем честны перед собой: за зиму у нас появились лишние килограммы. Что делать? Начните постепенно переходить на полезные подсластители типа стевии. Различные сладости и быстрые углеводы позволяйте себе не чаще, чем один раз в неделю. Ещё есть такой лайфхак: за каждый «углеводно-вкусный» продукт вы должны расплатиться отжиманиями (приседаниями, бегом…).

Пейте воду

Это совет мог уже всем надоесть, но это совершенно не умаляет его важность и пользу. Кстати, вокруг все столько говорят про пользу воды, что уже даже появились специалисты-антагонисты, которые являются противниками теории «два литра каждый день» и заявляют, что организм сам знает, сколько ему надо. Но практика показывает, что если пить воду в количестве не менее 1,5–2 л, то это принесёт однозначную пользу организму. Если вы мало пьёте воды, то общий анализ крови может показать признаки «густой крови». Вода необходима для нормального функционирования нашей кожи в том числе.

Позитивное мышление

Улыбайтесь, ищите позитив даже в мелочах, радуйтесь жизни даже в пасмурную погоду. Уже научно доказано, что даже искусственная улыбка полезна. Нужные импульсы от мышц поступают в головной мозг и там начинается определённая деятельность, направленная на активацию обменных процессов.