Разбор гардероба: как расхламить шкаф весной и избавиться от ненужных вещей. Советы стилистов

Гардероб, особенно женский, — это вещь в себе. В квартире может быть идеальная чистота, но стоит открыть дверцу шкафа — и на тебя посмотрит первозданный хаос. Если ваше «нечего надеть» уже некуда складывать, а отдельные наряды внушают вам смутные подозрения, что вы были нетрезвы, когда их покупали, возможно, пришло время расхламиться. Как разобрать гардероб и расстаться с неподходящей одеждой, «Секрету» рассказали стилисты Татьяна Минина и Наталья Сналина.

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С чего лучше начать разбор гардероба

Разбор гардероба часто пугает. Но это только потому, что сходу не понятно, как к нему подступиться, как не выкинуть нужное и не оставить лишнее. А между тем разбор может быть очень приятным и даже творческим занятием, уверена имиджмейкер Татьяна Минина.

Чтобы процесс разбора был комфортным и не занял слишком много времени, Минина предложила разбить его на этапы:

1-й этап. Разделите вещи по сезонам «зима», «лето», «демисезон». Разбирайте только актуальный сезон, а остальные пока отложите. А лучше вообще уберите на дальние полки, чтобы не занимать активное место в шкафу. Это также касается обуви, сумок, головных уборов и других аксессуаров. 2-й этап. Из активного сезона уберите то, что не будете больше носить. Часть можно отдать в переработку, часть в благотворительные магазины, а что-то можно продать и пополнить бюджет на новые покупки. 3-й этап. Составьте комплекты из тех вещей, что остались. Так вы сразу увидите, чего вам не хватает в гардеробе. 4-й этап. Составьте список покупок, чтобы дополнить гардероб необходимыми вещами.

Альтернативного подхода придерживается стилист Наталья Сналина. Она предложила прежде, чем начинать расхламление гардероба, задать себе вопрос: чего вы этим хотите добиться? Ведь порядок рождается из структуры, а структура требует понимания.

Разбор гардероба лучше начинать с понимания своих потребностей. Куда вы ходите, что вы делаете, что вы чаще всего носите (юбки или брюки, насколько прилегающее), какая погода у вас в регионе. Очень много вещей в гардеробе остаются с нами в формате «а вдруг пригодится», и в итоге весь гардероб оказывается занят вещами «не пригодилось».

1-й этап. Составьте список того, что вам действительно надо. Очень быстро станет понятно, почему вы не носите те или иные вещи, указала Сналина. А потом — каких вещей не хватает. Этот список может регулярно меняться: сменили работу, переехали в другой регион, начали иначе одеваться, и вот уже старые любимые вещи становятся неактуальны. 2-й этап. Разложите вещи по цвету. Вам должно нравиться, как вещи по цвету смотрятся друг с другом, — так вы решите проблему цветовой сочетаемости. Здесь вы точно заметите, что одни вещи яркие, другие бледные, и их не получается носить вместе.

Уже на этом шаге может оказаться, что вы обожаете вот тот розовый топ, но вам не с чем его носить, кроме одних брюк. Задайте себе вопрос: готовы ли вы покупать юбку, шляпку и туфли под топ или этой вещи сейчас просто не место в вашем гардеробе? Ответ необязательно должен быть «выкинуть». Иногда, если вещь вызывает много положительных эмоций и вы действительно готовы менять стиль в эту сторону, она может обозначить новый вектор.

Внутри цветовых групп вещи нужно разложить по категориям. В идеале из каждой категории нужно оставить вещи, которые больше соответствуют вашим потребностям. Тут же попытайтесь составить сочетающиеся комплекты и набросать список недостающего.

Как понять, что от вещи пора избавиться

Привычная и любимая одежда порой прирастает к нам, как вторая кожа. И мы можем подолгу не замечать её недостатков и того факта, что она банально стареет и изнашивается. Но лучше не дожидаться, пока на этот факт обратят внимание другие, а подойти к своему гардеробу с некоторым скепсисом.

Татьяна Минина составила список вещей, от которых точно пора избавиться в своём шкафу — и освободить место чему-то новому:

Заношенные вещи. Очень часто мы по привычке носим одежду, которая когда-то классно нам подходила, но теперь выглядит уставшей и заношенной. Такие вещи следуют на выход из гардероба первыми. Особое внимание стоит уделить трикотажу, футболкам и светлым рубашкам.

Проверьте все вещи на наличие протертых и вытянутых зон, зацепок, катышков. Эти признаки появляются незаметно, но сильно портят впечатление от самого стильного образа. Посмотрите на внутреннюю часть ворота и манжеток, а также на зону подмышек. Если есть изменения цвета или затёртости на ткани — вещь заносилась и требует замены.

Не ваш размер. Очень часто вещи в гардеробе ждут своего часа: «вот похудею / поправлюсь». Такие вещи необязательно отдавать, если вы действительно склонны к скачкам веса. Но в активном гардеробе должны быть исключительно наряды, подходящие вам по размеру прямо сейчас. Неактуальные вещи. Если вы носите вещь больше 5–7 лет, скорее всего, она перестала быть актуальной и её пора заменить, чтобы не выглядеть путешественником во времени. Есть, разумеется, исключения, но они крайне редки. Не ваш стиль. Наша жизнь не стоит на месте. Мы меняемся, меняются обстоятельства, социальные статусы, должности, место жительства и т. д. Следите за тем, чтобы ваш гардероб соответствовал вашей жизни здесь и сейчас. Если прошлой весной вы работали в офисе, а этой вышли в декрет, то, скорее всего, ваш гардероб потребует полного обновления. Не соответствующие вашему текущему стилю, самоощущению или образу жизни предметы гардероба будут вас только отягощать.

Ещё одним недооценённым критерием становятся эмоции, которые вызывает у вас вещь. Наталья Сналина советует прислушаться к своим ощущениям.

Вещь колется, слишком облегает, слишком свободна или неприятна вам тактильно. Вы её совсем не носите, вам отдала её подруга, сестра, купила мама, вам не нравится принт, не подходит цвет, не нравится, как она сидит на вас, и вообще-то ни с чем из гардероба не сочетается. Всё это верные признаки того, что эта вещь не ваша и радовать вас не будет.

Как расстаться с памятными вещами

Зачастую, вооружившись советами по расхламлению гардероба, люди решительно открывают шкаф с намерением выбросить половину к чёртовой бабушке. Через пару часов обнаруживают себя, задумчиво перебирающими какие-то памятные шмотки — с выпускного, первого свидания, свадьбы или бывшие вашими спутниками в десятках путешествий. И от мысли, что от этого придётся избавиться, всё внутри протестует.

А иногда и снаружи супруг или мама вцепляются в «память» и начинают уговаривать вас, что вам всё это, конечно же, очень нужно.

Чаще всего нам бывает жалко расставаться с вещами, с которыми у нас связаны приятные воспоминания. Эти вещи могут выглядеть неактуально, быть откровенно заношенными или просто никак не вписываться в ваш активный гардероб, но выбросить или отдать — рука не поднимается. Хорошая новость в том, что и необязательно избавляться от таких вещей. Просто нужно понять, что это не ваш гардероб. Это ваша коллекция воспоминаний. Вот и относитесь к этим вещам соответствующе. Возьмите красивую коробку, сложите все эти сокровища в неё и бережно храните на дальней полке.

Но не стоит себя обманывать, что можно бесконечно хранить вещи, дожидаясь, пока они «снова войдут в моду», подчеркнула стилист. Это миф, что можно достать вещи из бабушкиного сундука и выглядеть в них модно и актуально.

«Мода, конечно, циклична, но никогда не повторяет себя. Меняются ткани, крой, посадка, оттенки, фурнитура и многое другое. Вы не составите модный лук в стиле 90-х из реальных вещей из 90-х. Максимум карнавальный костюм», — считает Минина. Если вы склонны оставлять ненужные вещи из расчёта «а вдруг пригодится», подумайте, насколько сложно будет заменить вещь в случае необходимости? Если это вещи редкого размера, можно принять решение оставить часть из них. Но хранить весь гардероб не вашего размера точно не стоит. Какие-то вещи можно сфотографировать или сделать из них классный апсайкл — если это вещи с логотипами, например. Из футболок иногда шьют классные платья!

Так что храните старые вещи как музейные экспонаты, если они вам действительно дороги как память, но не как часть вашего реального гардероба.

Как организовать хранение одежды в гардеробе

Если в шкафу или гардеробной нет порядка, неважно, сколько классной одежды у вас есть: в критический момент вы всё равно не сможете найти нужное, а потом под предлогом «мне нечего носить» накупите ещё больше одежды, которая только усугубит ситуацию.

Организация гардероба и правильная развеска — это очень важный момент, которым многие пренебрегают, подчеркнула Татьяна Минина.

Большинство вещей стоит вешать на плечики, а не складывать в ящики или на полки. Исключение, пожалуй, только трикотаж, который имеет свойство легко вытягиваться. Но и для таких вещей есть способ развески — посмотрите туториалы на ютьюбе.

Каждая вещь должна иметь свою собственную вешалку-плечики, подходящую для ткани этой вещи.

Одежду из плотных тканей лучше вешать на тонкие вешалки с силиконовым или резиновым покрытием, чтобы они не соскальзывали. Для тонких вещей лучше использовать более широкие плечики с бархатным покрытием. Для брюк и юбок — специальные брючные вешалки.

Наталья Сналина посоветовала разместить вещи в гардеробе по категориям — вещи одной категории должны все быть в одном месте. Все рубашки, все платья, свитеры, бельё и т. п. Тогда вы не будете метаться по гардеробу, пытаясь понять, где у вас что. Если вещей много, можно разделить по подкатегориям по цвету или назначению (домашние футболки отдельно — «уличные» отдельно).

И конечно, стилисты в один голос посоветовали хранить в быстром доступе в шкафу только сезонный гардероб, убирая все неактуальные вещи на хранение: на самые высокие полки, под кровать, в контейнеры, коробки, вакуумные пакеты и т. п.

У вас в шкафу или гардеробной комнате должно быть достаточно места, чтобы свободно развесить весь ваш сезонный гардероб. Обязательно каждую вещь на отдельную вешалку. Ни в коем случае нельзя вешать вещи друг на друга. Так они быстрее занашиваются и просто теряются в гардеробе. Важно, чтобы вешалки висели не слишком плотно и могли свободно двигаться, когда вы будете рассматривать вещи и подбирать себе комплект. Это еще одна причина, почему в активном гардеробе стоит хранить только вещи текущего сезона, а остальные — убирать. Ведь место ограничено.

Если какую-то часть вещей вы всё же храните в ящиках или на полках: белье, аксессуары, тонкий трикотаж и т. д., то необходимо завести специальные органайзеры, в которых сможете расположить каждый предмет по отдельности.

Горизонтальное хранение (в ящиках) часто удобнее вертикального (стопками) — так вам видно больше вещей, они не мнутся под весом друг друга, когда вы достаете одну вещь, остальные не падают. Если у вас нет ящиков нет, то можно взять простые картонные коробки и поставить их на полки. Разделители для ящиков тоже классная вещь, кстати. Также я крайне рекомендую использовать ручной отпариватель, для того чтобы освежить вещи непосредственно перед тем, как надеть. Пройтись отпаривателем по уже собранному комплекту и дать одежде остыть минут 20–30 — это самый главный лайфхак аккуратного и ухоженного образа.

Как часто стоит проводить ревизию гардероба?

Если у вас хорошо спланированный, актуальный гардероб, то достаточно расхламлять гардероб два раза в год: весной и осенью, указала Татьяна Минина. Если же гардероб явно требует доработки и обновления, то стоит пересматривать его каждый сезон. То есть четыре раза в год.

Смена сезона — отличное время, чтобы пересмотреть гардероб, повесить актуальное поближе, отдать в химчистку, в ремонт и убрать на хранение вещи, которые вам в ближайшие несколько месяцев не пригодятся. Весной это лыжные штаны и шуба, например, ближе к лету я убираю теплые куртки и т. п.

Что оставить в гардеробе на весну-2024, а что стоит докупить

Если вы успешно справились с задачей «выкинуть из шкафа всё ненужное и упорядочить оставшееся», возможно, у вас в гардеробе и душе образовалась пустота, которую требуется заполнить. От какой-то одежды мы избавляемся, клятвенно пообещав приобрести ей замену. А что-то из оставшегося просто ни с чем не сочетается и требует компаньонов.

Весна в мире моды ещё и начало сезона, когда из-под надоевшей зимней одежды проклёвываются первые робкие коленки, а все актуальные тренды просят выгулять их «в люди». Но не торопитесь скупать все модные вещи разом, чтобы снова не обнаружить себя посреди завала тряпья.

Если у вас есть ощущение, что вам нечего надеть, то, вероятнее всего, так и есть. Даже если шкаф не закрывается. Пересмотрите свой гардероб. Вероятно, вас просто не устраивают образы, которые получаются из этих вещей. Может быть, дело в изменившемся размере, а может, в актуальности. Возможно, ваша жизнь и самовосприятие изменились, а гардероб просто не успел. Посмотрите на него свежим взглядом. И задайте себе вопрос: а как я хочу выглядеть этой весной?

В последнее время стилисты всё чаще говорят о необходимости составления некоего базового гардероба, в котором все вещи будут между собой сочетаться и могут миксоваться, составляя множество разных образов.

Минина подчеркнула, что единой базы для всех не существует. У всех разные потребности и образ жизни. Но скорее всего, в активном гардеробе этого сезона девушкам понадобятся:

Удобные однотонные (без ярких деталей) базовые кроссовки на высокой подошве, чтобы спокойно и комфортно ходить по мокрому асфальту. Такая обувь легко стилизуется с большинством комплектов. Туфли из гладкой однотонной кожи. С удобной колодкой и комфортной вам высотой каблука. На случай, когда захочется добавить элегантности образу. Легкое летнее пальто или тренч полной длины. Верхняя одежда, которая будет актуальна не только весной, но и летом в особо прохладные дни. Полная длина (до середины икры и ниже) позволит сочетать образы с любой длиной юбки и любой моделью брюк. Однотонный брючный костюм. Выбирайте под свой образ жизни и задачи. Это может быть как деловой костюм с пиджаком, так и более расслабленный трикотажный вариант, состоящий из свободных брюк и кофты. Костюм — это не только основной тренд последних нескольких сезонов, но и настоящая палочка-выручалочка, когда нужно одеться элегантно. Тёплый свитер из тонкой шерсти или кашемира. Рекомендуется выбирать в светлом оттенке, чтобы поддержать лёгкость весенних образов. Платье, в котором вы чувствуете себя королевой весны. Выбирайте свои любимые силуэт, ткань, длину и цвет. Детали тут не важны. Главное самоощущение. Не забудьте про аксессуары. Сумка, шарф, украшения тоже требуют своевременного обновления. Весна — хорошее время, чтобы заменить аксессуары на актуальные. Солнцезащитные очки. Не только стильный, но и крайне важный для здоровья аксессуар. Выбирайте актуальную оправу, подходящую вашей форме лица, бровей и подбородка. А также нужную степень защиты от УФ-излучения.