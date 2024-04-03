Как выглядеть модно и стильно этой весной?

Весна. Голые каштаны и акации вот-вот начнут одеваться в нежно-зеленые наряды. А что надеть нам в новый весенне-летний сезон? Какие тенденции моды-2024?

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Об этом мы расспросили дизайнера, стилиста и имиджмейкера Викторию Куценко, которая знает и даже ведет специальный курс о том, как управлять впечатлением с помощью одежды.

- Самая заметная тенденция сезона - курс на женственность. И она сейчас не инфантильная, не громкая и откровенная, а скорее тонкая, даже интеллектуальная. Женщина демонстрирует свою хрупкость, нежность, но подает ее как часть сильной и самодостаточной личности.

В этом сезоне многие бренды делают акцент на легкости и струящихся, летящих тканях. Один из наиболее популярных трендов - прозрачные ткани. Он не нов, но в этом году особенно громко о себе заявил как ответ на запрос общества на искренность, открытость, естественность.

Кому-то может показаться, что он слишком откровенный. Однако прозрачные вещи можно легко адаптировать для повседневной жизни и даже для офиса.

В таких невесомых и романтичных фактурах прекрасно смотрятся не только платья, но и блузы, юбки, топы.

В цветах это тоже находит отражение - много нежных пастельных оттенков. Но всегда вне конкуренции ахроматичная палитра - черный, белый и серый. С ними легко работать, сочетать с другими цветами и создавать очень интересные и разноплановые образы.

А самый модный цвет - насыщенный винный. Роскошный, чувственный, при этом сдержанный и благородный.

Активно возвращается мода на женственные силуэты. Многие устали от оверсайза и явной маскулинности. Поэтому даже так называемый power dressing приобретает более мягкие элегантные очертания.

Не теряет популярности офисная эстетика - костюмы с четкой, расширенной линией плеча, прямые юбки и платья-футляры полуприлегающего кроя и длины миди. Все так же актуальны свободные силуэты, без чрезмерного облегания. Набирают популярность юбки А-силуэта, которые чудесным образом подчеркивают талию и формируют очень женственный силуэт, повторяющий знаменитый New Look Кристиана Диора. Не менее популярны прямые юбки, которые могут быть дополнены разрезами. Они прекрасно вытягивают силуэт и помогают создать более строгое, сдержанное впечатление. Длина - миди и макси.

Миди самая комплиментарная длина для всех типов фигур и любого роста. Длина макси модная и довольно эффектная. Если хотите добавить изюма в свой образ минимальными усилиями, выбирайте юбки и платья в макси-длине.

Брюки, ставшие неотъемлемой частью женского гардероба, комфортны, практичны и с их помощью можно прекрасно скорректировать различные нюансы фигуры и создать гармоничный силуэт. Обратите внимание на брюки полной длины, прямые или широкие на высокой посадке. Они подходят большинству фигур, независимо от размера и роста. Укороченные брюки длиной 7/8 тоже могут быть в гардеробе, добавляют чуть больше легкости силуэту за счет слегка открытых щиколоток.

Комфорт не выйдет из моды очень долго, поскольку он помогает транслировать свободу, энергию и молодость. Тренд на здоровый образ жизни и движения продолжится - кроссовки, кеды, казаки, балетки и слингбэки - туфли с открытой пяткой - будут с нами еще очень долго. Их сейчас носят как с платьями, юбками, так и с деловыми костюмами.

Важно только выбирать актуальные фасоны спортивных костюмов - необязательно оверсайз, однако они должны быть достаточно свободными.

Если ваш гардероб по большей части спортивный или кэжуальный, а платье вы хотите нежное и романтичное, то под него, скорее всего, вам придется покупать подходящую обувь и другие аксессуары.

Почему у нас не носят шляпки? Все упрощается, одежда и комплекты в том числе. В современном гардеробе шляпа и тем более шляпка - довольно притязательный предмет гардероба и обязывает к определенной стилистике образа. Не все готовы заморачиваться.

Легче всего шляпы сейчас вписать в летние образы. Они и от солнца защищают, и помогают сделать комплект более интересным. Но бейсболки и панамы менее притязательны, и их можно включать в деловые, кэжуальные и романтичные образы.

Кстати

Как найти свой стиль

Чтобы персональный стиль стал отражением вашей личности, прежде всего изучите себя. Наблюдайте, что нравится, что цепляет взгляд, почему. Это касается не только одежды, а всего, что нас окружает - книги, искусство, архитектура, интерьеры, еда, кино. Все это формирует наши предпочтения, вкус, наше восприятие красоты.

Напишите 5 прилагательных, какой вы хотите быть, что транслировать, или как хотите, чтобы вас воспринимали окружающие. И когда надеваете или примеряете одежду, сверяйте ваши "хочу" с тем, что на самом деле ощущаете в вещах, которые на вас надеты в этот момент.

Одежда очень мощный инструмент коммуникации с собой и с миром. Она может поддержать, успокоить, добавить уверенности, легкости. Или спрятать и сделать невидимкой. И это только наш выбор.