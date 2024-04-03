Актриса Наталья Рудова выложила фото в боди

Актриса Наталья Рудова показала поклонникам, как выглядит ее фигура в облегающем боди. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Актриса предстала перед камерой в облегающем боди серого цвета, которое подчеркнуло ее тело. Звезда также надела несколько браслетов. Она распустила волосы и сделала естественный макияж.

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В конце февраля Наталья Рудова сообщила фанатам, что отказалась от сахара на 45 дней. По словам звезды, она исключила из своего рациона любые продукты, содержащие сахар. Актриса питалась зелеными овощами, курицей и рыбой. За это время артистке удалось похудеть на 4 килограмма.

«В первый раз брала аскезу. Это конечно очень тяжело. Но в очередной раз поняла насколько я сильный и целеустремленный человек», — рассказала Рудова.

Наталья Рудова начала актерскую карьеру в 2005 году. Тогда она снялась в картине «Примадонна». Артистка стала наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедии «Универ. Новая общага».