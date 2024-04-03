Как восстановить естественную грудь после удаления имплантов

О красивой пышной груди мечтают многие женщины, но бывает и такое, что заветное желание выполнено — импланты установлены, а спустя время пациентка приходит к доктору и просит удалить эндопротезы. Почему так происходит и возможно ли после удаления имплантов вернуть груди первоначальный вид? В этом вопросе помогла разобраться пластический хирург Любовь Гауэр.

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Почему женщины решаются на удаление имплантов? Здесь можно выделить две основные причины:

эстетическая, когда пациентка не удовлетворена результатом маммопластики или не может привыкнуть к новому бюсту;

медицинская, когда после операции возникают осложнения, например, иммунный ответ на инородное тело, воспалительное заболевание молочной железы и другие.

Если говорить про удаление имплантов, то тут может быть несколько вариантов развития событий:

У мягких тканей хороший тонус и тургор, поэтому после операции кожа достаточно хорошо сокращается;

Пациентка с момента установки имплантатов набрала вес, родила и кормила грудью, или, например, появились возрастные изменения, и из-за этих факторов появился избыток кожного лоскута, который уже не сократится. Тогда надо понимать, что после удаления эндопротезов необходимо выполнить подтяжку собственных тканей (как правило, Т-образную), чтобы грудь не обвисла.

Как проводится операция

При удалении имплантатов у пациентки с хорошим тургором кожи объём мягких тканей во время операции сохраняется. Женщина потом просто в течение месяца носит компрессионное бельё. В результате, после снятия компрессии, мягкие ткани сокращаются до первоначального объема.

Если нужна Т-образная (якорная) подтяжка, то там, как правило, присутствует избыток собственной молочной железы, который хирург собирает после удаления имплантов. Доктор перемещает объем тканей в более верхний отдел (верхний полюс молочной железы) и выполняет якорную подтяжку. Операция выполняется через три разреза — вокруг ареолы, вертикальный и горизонтальный на субмаммарной складке. Также после операции необходимо в течение месяца носить компрессионное белье, которое дает стабилизацию молочной железе после хирургического вмешательства.

Важный момент при удалении имплантов — необходимо обязательно вернуть анатомическое строение молочной железы. Как правило, в 90% случаев эндопротезы устанавливаются под мышцу, которая во время операции пересекается. К сожалению, там не остаётся уже полноценного мышечного лоскута, поэтому хирург фиксирует к надкостнице грудной клетки (либо в очень редких случаях к культе мышечного лоскута) часть большой грудной мышцы, которая сохраняется целостной в верхнем отделе. Таким образом, доктор полноценно восстанавливает анатомию молочной железы. И в этом случае, если пациентка впоследствии будет заниматься спортом, у неё не возникнет осложнений, например таких, как анимация (подвижность молочных желёз при сокращении большой грудной мышцы).

Эндопротез удаляют одним блоком вместе с фиброзной капсулой, состоящей из соединительной ткани. Она образуется после установки импланта, отделяя организм от инородного тела.

Удаление грудных имплантов проводится под общим наркозом. Сама операция длится в районе 1,5-2,5 часов. После вмешательства пациентка остается в стационаре минимум на сутки.

После операции для наилучшего заживления тканей пациентка должна придерживаться рекомендаций хирурга. Например, на месяц придётся отказаться от бассейна, сауны, бани, максимально снизить физические нагрузки. В течение полугода нельзя загорать с открытыми рубцами. На длительность реабилитации также влияют индивидуальные особенности организма и тип операции — от полугода до года.

Если, например, после удаления имплантов объёма собственной молочной железы недостаточно и хочется его немного добавить, то можно выполнить липофилинг. При этом вмешательстве забирается собственный жир, например, с локаций галифе, внутренней поверхности бедра, живота, боков, и вводится в молочную железу. Данная операция возможна как при обычном удалении имплантов, так и в случае извлечения эндопротезов с последующей подтяжкой. Таким образом, груди можно придать более естественную и натуральную форму.