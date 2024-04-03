Дерматолог: комедогенная косметика и скрабы сильно вредят коже

Американский дерматолог Дэвид Ким назвал основные ошибки в уходе, которые вредят коже. Его слова приводит New York Post.

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Специалист заявил, что использование комедогенной косметики в ежедневном уходе — одна из наиболее распространенных причин возникновения прыщей. Дерматолог считает, что лучше отказаться от средств, которые содержат масло дерева ши, масло какао и вазелин.

Дэвид Ким предупредил, что скрабы для лица также могут усугубить проблемы с кожей, потому что часто вызывают раздражение. Для тех, кто никак не может отказаться от этого средства, эксперт рекомендует использовать мягкий пилинг один раз в неделю.

По словам дерматолога, кожу может раздражать и большое количество разных косметических продуктов. Дэвид Ким отметил, что многие люди могут обойтись деликатным очищающим средством, некомедогенным увлажняющим кремом и солнцезащитным кремом.

Эксперт также напомнил о том, что необходимо очищать лицо от косметики перед сном, чтобы не провоцировать появление прыщей.

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