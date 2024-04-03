Врач назвала неправильное очищение кожи ошибкой при борьбе с черными точками

Главной ошибкой в борьбе с черными точками является неправильное очищение кожи лица главной ошибкой, рассказала врач-косметолог Екатерина Черныш в беседе с "Газетой.ру".

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Эксперт подчеркнула, что, выстраивая неправильную стратегию в борьбе с черными точками, пациенты допускают ошибки, которые приводят к отсутствию результата.

По ее словам, пациентам с черными точками рекомендуется 1–2 раза в день умываться специальными очищающими средствами для жирной или комбинированной кожи. А 1–2 раза в неделю пользоваться гоммажем (мягкий скраб для удаления омертвевших клеток эпидермиса. – Прим. ред.).

Вторая ошибка – неправильный уход за кожей и использование неподходящих средств по уходу за кожей.

"Необходимо использовать косметику для жирной или комбинированной кожи, так как черные точки появляются при избытке кожного секрета, усилении работы сальных желез", – объяснила Черныш.

В то же время косметика для сухой кожи будет усиливать салоотделение, а возможно и провоцировать образование комедонов и воспалений на коже, продолжила косметолог. При этом большое количество разных средств может ухудшить состояния кожи.

Врач обратила внимание, что при уходе за кожей с черными точками необходим длительный, постоянный уход, тогда эффект будет заметен.

Использование спиртсодержащих средств, по словам эксперта, является третей ошибкой.

Как заметила косметолог, пациенты часто думают, что благодаря таким средствам у них уменьшается сальный секрет, однако их использование ведет к нарушению эпидермального барьера. Кожа становится более чувствительной, повышается ее проницаемость, что стимулируется образование сального секрета.

Четвертая и одна из самых распространенных ошибок – самостоятельное выдавливание черных точек.

"Такой подход может привести к травмированию кожи, появлению красных пятен, усилению сосудистого рисунка", – рассказала врач.

Она порекомендовала проходить регулярные щадящие чистки с применением легких пилингов и подготовкой кожи к механическому удалению черных точек. Косметолог заверила, что это приведет к очищению пор и их постепенному сужению.

Последней ошибкой, по словам Черныш, стало неправильное питание. Фастфуд, жирная и острая пища, а также богатая трансжирами, газированные напитки, сладкие и дрожжевые изделия могут усиливать и провоцировать появление черных точек. Косметолог заметила, что употребление здоровой пищи положительно сказывается на состоянии кожи.

Ранее дерматолог Оксана Меркулова рассказала, какие продукты поддерживают красоту кожи. Так, по ее словам, полезные жиры, микроэлементы и комплекс витаминов, которые содержатся в некоторых продуктах, помогают коже сохранять эластичность и защищают от ультрафиолетового излучения. Кроме того, специалист посоветовала включить в рацион необжаренные орехи, так как в них много микроэлементов и витаминов А, Е, С и D.