Невеста удивила пользователей сети свадебным платьем за 1,5 тысячи рублей

Невеста показала свадебное платье из благотворительного магазина и удивила пользователей сети. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

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Юзерша с никнеймом @Bigrigrigatoni рассказала, что она и жених пытаются снизить расходы на торжество. Из-за этого ей пришлось сэкономить на своем наряде. Однако она нашла в секонд-хенде идеальное, по ее мнению, платье за 17 долларов (около 1,5 тысячи рублей). Так, на размещенном снимке девушка предстала в классическом изделии белого цвета с высокой линией талии.

Комментаторы восхитились находкой невесты.

«Очень милое! Если хочешь, можешь добавить пояс для придания образу пикантности!», «Шикарно!», «Это платье великолепно», «Оно смотрится идеально и не требует доработок», «Классическая красота», — писали они.

В феврале сообщалось, что невеста Алиса Мэй также сэкономила на свадебном платье и удивила пользователей сети. Автор видео с никнеймом @alicexmayx рассказала, что приобрела наряд для торжества в интернет-магазине Asos за 130 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей). На размещенных кадрах женщина предстала в белом платье-бандо, которое было оформлено длинным шлейфом.