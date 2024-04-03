Восстановление волос после зимы: пять способов весеннего ухода

Солнце уже давно светит вовсю, птицы щебечут, а мы прихорашиваемся и расцветаем. Пора задуматься о весеннем уходе за волосами, ведь за зиму они пережили немало стресса, стали сухими, тусклыми и ломкими.

«Некоторое выпадение волос в течение всего года — это нормально и естественно. Но зимой это происходит чаще всего из-за уменьшения количества солнечного света и перепадов температуры и пониженной влажности. Поэтому весной вашим локонам нужен комплексный уход», — объясняет парикмахер-стилист Евгения Куклина.

Узнайте, какие средства по уходу вам нужно добавить или поменять с наступлением теплой погоды.

Питание кожи головы

Шерстяные шапки и очень низкие температуры часто приводят к ломкости волос, а сухой воздух в помещении еще больше обезвоживает кожу головы.

«Укрепите весной луковицы и кожу головы, используя специальные питательные средства с обогащенными витаминами формулами. Сыворотки, специальные шампуни и лосьоны напитают фолликулы кожи головы и вернут волосам естественный блеск», — говорит Евгения.

Обратите внимание на частоту применения шампуня

Если вы ежедневно пользуетесь шампунем, пора остановиться (если только, конечно, вы не упахиваетесь в спортзале до седьмого пота каждый божий день). В конце концов, чем чаще мы моем голову, тем быстрее она вновь начинает казаться сальной. Менее частое мытье волос приводит к оздоровлению кожи головы и укреплению луковиц.

1. CREASTIM лосьон против выпадения волос. 2. Крем для волос Massato. 3. LOTION CONCENTRÉE Укрепляющий шампунь против выпадения волос от Medavita. 4. Укрепляющий лосьон SCALPEGO DENSIFYING LOTION.

«Слишком усердные водные процедуры для волос удаляют их естественный защитный барьер, что приводит к чрезмерной нагрузке на пряди. Или же выбирайте мягкий шампунь для частого применения — и всегда используйте дополнительно питательный лосьон или сыворотку», — подчеркивает Евгения.

1. Укрепляющий шампунь Fructis Рост во всю силу Красный апельсин. 2. Шампунь PRESS GURWITZ PERFUMERIE №1. 3. Vichy Dercos Densi-Solutions Сыворотка для роста волос. 4. L’Oreal Professionnel Paris Сыворотка AMINEXIL ADVANCED Программа в ампулах против выпадения волос.

Минимизируйте выпадение волос, увеличив количество белков и витаминов

Весной волосы могут усиленно выпадать еще и по причине нехватки витаминов. Мы обнаруживаем, что за зиму наели лишние килограммы и сантиметры, а впереди лето и пляж — и в ход идут суровые диеты. В этом случае вам поможет увеличение потребления витаминов группы В, цинка, меди, витамина С и белка.

1. Активная сыворотка для волос для роста и восстановления густоты волос, EO Laboratorie. 2. Стимулирующий шампунь для активации роста волос, укрепления и восстановления, против выпадения, Инжир & Розовый перец, Pravilnaya Kosmetika. 3. Восстанавливающая линия средств Head&Hair от Maria Nila.

«Если выпадение волос кажется чрезмерным, стоит обратить внимание на более серьезные проблемы, такие как гормональный дисбаланс, диета, качество воздуха или воды и стресс. Протеины и витамины можно наносить на пряди в весенний период, как часть процедуры по уходу», — убеждена Евгения.

Используйте прохладную воду для ополаскивания волос, чтобы сделать их более гладкими

Если у вас сухая кожа головы или сухие волосы, воздержитесь от использования очень горячей воды в душе. Особенно это актуально для тонких волос, которые могут быть довольно хрупкими.

«Выбирайте для ополаскивания воду похолоднее. Это связано с тем, что тепло открывает кутикулу (или поверхностный слой) волоса, что может привести к повреждению и без того ослабленной шевелюры», — подчеркивает стилист.

Используйте бережные методы сушки для минимального повреждения

Волосам, ставшим сухими и ломкими в зимние месяцы, полезно отказаться от сушки феном. Горячая укладка нарушает кутикулу, а пересушивание приводит к потере влаги как кожей головы, так и прядями. Воспользуйтесь долгожданным потеплением и по возможности сушите волосы естественным воздухом.