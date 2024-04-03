Офисная сирена или жена мафиози: все о главных трендах макияжа
Кто вы сегодня — office siren (офисная сирена) или mob wife (жена мафиози)? Рассказываем о двух разновекторных, но одинаково популярных трендах, вдохновленных киногероинями.
Референсом для создания образа «сексуальной секретарши» стала героиня Жизель Бундхен из фильма «Дьявол носит Prada». Она носит узкие юбки, высокие каблуки, гладкие укладки, очки в тонкой оправе и блеск на губах. Модные ориентиры — образы с показов Gucci и Miu Miu.
Основа макияжа Mob wife — матовая кожа без намека на сияние. Поэтому для начала нанесите плотную тональную основу с бархатным финишем, которая поможет выровнять тон и скрыть несовершенства. Откладываем в сторону румяна: в этом макияже нам понадобится контуринг, чтобы нарисовать острые скулы. Вооружитесь кремовым стиком, чтобы подчеркнуть контуры лица, а затем пройдитесь по его периферии золотистым бронзером. Следующий шаг — акцентный макияж глаз, для которого нужен черный карандаш, палетка в темных оттенках и объемная тушь. В макияже губ у вас несколько вариантов. Первый — коричневый контур в сочетании с полупрозрачным блеском. Второй — красная или вишневая матовая помада. Да, не забудьте надменный взгляд и железобетонную уверенность в себе.
В поисках вдохновения для создания образа «жены мафиози» стоит пересмотреть фильмы «Казино», «Афера по-американски», «Лицо со шрамом», а также сериал «Клан
Сопрано», который и дал толчок к развитию этой броской эстетики.