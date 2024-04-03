Офисная сирена или жена мафиози: все о главных трендах макияжа

Кто вы сегодня — office siren (офисная сирена) или mob wife (жена мафиози)? Рассказываем о двух разновекторных, но одинаково популярных трендах, вдохновленных киногероинями.

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Референсом для создания образа «сексуальной секретарши» стала героиня Жизель Бундхен из фильма «Дьявол носит Prada». Она носит узкие юбки, высокие каблуки, гладкие укладки, очки в тонкой оправе и блеск на губах. Модные ориентиры — образы с показов Gucci и Miu Miu.

Основа макияжа Mob wife — матовая кожа без намека на сияние. Поэтому для начала нанесите плотную тональную основу с бархатным финишем, которая поможет выровнять тон и скрыть несовершенства. Откладываем в сторону румяна: в этом макияже нам понадобится контуринг, чтобы нарисовать острые скулы. Вооружитесь кремовым стиком, чтобы подчеркнуть контуры лица, а затем пройдитесь по его периферии золотистым бронзером. Следующий шаг — акцентный макияж глаз, для которого нужен черный карандаш, палетка в темных оттенках и объемная тушь. В макияже губ у вас несколько вариантов. Первый — коричневый контур в сочетании с полупрозрачным блеском. Второй — красная или вишневая матовая помада. Да, не забудьте надменный взгляд и железобетонную уверенность в себе.

В поисках вдохновения для создания образа «жены мафиози» стоит пересмотреть фильмы «Казино», «Афера по-американски», «Лицо со шрамом», а также сериал «Клан

Сопрано», который и дал толчок к развитию этой броской эстетики.