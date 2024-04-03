Вслед за Бейонсе: Рита Ора запускает линейку по уходу за волосами

Теперь не только Бейонсе штурмует бьюти-индустрии. Рита Ора объявила о запуске своей линии по уходу за волосами под названием Typebea. Над созданием уникальной продукции она работала на протяжении трёх лет вместе с Анной Лейхи, которая уже известна как основательница марки БАДов Vida Glow. Сейчас для клиентов доступен шампунь, кондиционер и сыворотка с добавлениев пептидов. Официальный старт продаж состоится 18 апреля.

В социальных сетях звезда уже поделилась анонсом и подогрела аудиторию: