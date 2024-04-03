Вслед за Бейонсе: Рита Ора запускает линейку по уходу за волосами
Теперь не только Бейонсе штурмует бьюти-индустрии. Рита Ора объявила о запуске своей линии по уходу за волосами под названием Typebea. Над созданием уникальной продукции она работала на протяжении трёх лет вместе с Анной Лейхи, которая уже известна как основательница марки БАДов Vida Glow. Сейчас для клиентов доступен шампунь, кондиционер и сыворотка с добавлениев пептидов. Официальный старт продаж состоится 18 апреля.
В социальных сетях звезда уже поделилась анонсом и подогрела аудиторию:
«Отношения с волосами очень индивидуальны. Для меня это огромная часть моей личности, творчества и уверенности. На протяжении всей моей карьеры у меня были почти все цвета и разные стили. Мои волосы обесцвечивали, наращивали, коротко стригли. Но сейчас я могу сказать, что мои волосы самые здоровые из всех, что когда-либо были. Мне не терпится поделиться Typebea с вами!», — восторженно рассказала Рита Ора.