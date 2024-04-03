Стрижки с очень короткой челкой: кому идут, как подобрать, в какой цвет красить

Челка она и в Африке челка, верно? Нет. Все не так. Какие-то лишние миллиметры длины могут очень сильно изменить форму лица и поменять его выражение. Традиционная челка скрывает лоб и делает акцент на глазах. Короткая челка имеет противоположный эффект, потому что она специально привлекает внимание ко лбу и бровям, то есть именно к той зоне, которую вы хотите подчеркнуть.

«Отсюда первый совет: если кожа на лбу вам не нравится или вы в процессе отращивания или коррекции бровей, не спешите с короткой челкой, выбирайте варианты подлиннее», — объясняет стилист Евгения Куклина.

Короткие стрижки с челкой — кому стоит выбрать, кому нет

Короткие детские челки отлично смотрятся практически на всех, но все же есть некоторые специфические формы лица и текстуры волос, которые не очень подходят для этого стиля.

«Если у вас треугольная форма лица, вам лучше воздержаться от слишком короткой челки, потому что она может сделать ваш лоб слишком широким, а середину лица и особенно подбородок — слишком узкими. Кроме того, если у вас очень кудрявые волосы, вам будет сложно сохранить короткую челку, потому что при малейшем намеке на влажность она либо выгнется и потеряет форму, либо укоротится, поднявшись вверх, в любом случае, будьте готовы постоянно укладывать ее — возможно, со специальными средствами», — предупреждает Евгения.

Итак, нет ничего страшного в том, чтобы решиться на красивую короткую челку. Сейчас самое время обновить свой образ и примерить новую прическу, в которой будут воплощены самые горячие тенденции этого года.

Прямая стрижка с короткой челкой

Текстурированная стрижка с короткой челкой — одна из тех, которые отлично смотрятся на прямых волосах.

«Длинные пряди, подчеркнутые в укладке, и слои удлиняют лицо и придают прическе молодежный и задорный вид», — говорит Евгения.

Короткая челка для волнистого боба

Отлично смотрится в сочетании с волнистым бобом длиной до подбородка медного оттенка. «Фишка» этой стрижки — объемная укладка и дополнительное придание текстуры по бокам и сверху.

Суперкороткая челка для взъерошенной стрижки средней длины

«Вот одна из лучших естественных укладок для средних волос, если вы хотите добиться эффекта звездного стиля, но при этом не выглядеть так, будто вы провели в парикмахерском кресле несколько часов. Винтажная Кэти Перри в чистом виде», — утверждает стилист.

Прямая челка для стрижки удлиненный боб

Очень короткая челка, выстриженная геометрично и уложенная очень ровно, чтобы показать объем.

«Она дополняет длинные прямые волосы темного цвета, безупречно ниспадающие на плечи. При укладке добавьте блеска прядям, так стрижка будет выглядеть по-настоящему роскошно», — предлагает Евгения.

Крошечная «детская» челка для длинных волнистых локонов

Пепельно-блондинистый балаяж подчеркивает игривость и нежность этих волнистых длинных локонов.

«Прямая расчесанная детская челка, отделенная прямо из макушки, красиво обрамляет лоб», — говорит Евгения.

Каштановый боб с челкой

«Не бывает слишком коротких челок, так почему бы не подчеркнуть ее, подстригая близко к линии роста волос и слегка зачесывая набок?», — задается вопросом Евгения.

Золотистый «лоб» с уложенной набок челкой

Короткая косая челка и слегка небрежно расположенные волны текстурированного волнистого «лба» помогают взгляду сфокусироваться на ваших глазах и чувственных губах.

Небрежная косая челка для длинных волос

«Конечно, эти короткие челки на длинные волосы могут выглядеть так, будто вы немного небрежно их стригли, но в этом-то и весь смысл», — утверждает Евгения.

Пикси-боб с прямой дугообразной челкой

Попробуйте аккуратно заправить волосы за уши, чтобы превратить классический боб с короткой челкой в милую винтажную прическу.

«Легкий начес в области затылка придаст прическе законченный и стильный вид», — уверяет стилист.

Короткая челка, выстриженная бритвой

Если вы ищете модную прическу с короткой челкой, которая максимально подчеркнет ваши прямые волосы, то это явно ваш вариант. Вместо ножниц подстригите ее бритвой, чтобы получить неровные края. Идельно для брюнеток.

Суперкороткая пикси с дерзкой челкой

Короткая пикси с челкой и небрежно уложенным верхом творит чудеса с образом.

«Она подходит девушкам с решительным характером, мечтательным и чувственным, лучше всего смотрится на волосах рыжего, каштанового цвета или на темных оттенках», — объясняет стилист.

Длинные волны с короткой прямой челкой

Медного оттенка вьющиеся волны каскадом ниспадают по плечам и спине, демонстрируя великолепную прическу с детской челкой. Шик и женственная небрежность в одном флаконе!

Перевернутый боб с суперкороткой челкой

«Нарядитесь Клеопатрой и попробуйте сделать графичный перевернутый боб с очень короткой челкой. Эта прическа потрясающе смотрится на густых прямых волосах, выровненных очень точно, чтобы продемонстрировать все острые углы», — говорит Евгения.

Стрижка томбой с крошечной челкой

Идеальное несовершенство — это главное, и именно это вы получите, если попробуете сделать эту асимметричную прическу в стиле «томбой» на своих супертонких и тонких волосах.

«Лучше всего подчеркнуть текстуру стрижки мягким неконтрастным мелированием», — убеждает Евгения.

Перья с рваной челкой

Хорошо профилированные концы и небрежная детская челка — вот две особенности, которые отлично смотрятся на медных тонах омбре, идеально подходящих девушкам со светлым теплым оттенком кожи.

Короткая волнистая челка с вьющимися волосами

Подстриженная челка среди множества вьющихся локонов — причудливый сюрприз, который придает стрижке средней длины дополнительную выразительность. Такая милая детская челка обрамляет лоб и привлекает внимание к бровям и скулам.