Зона бикини: как правильно ухаживать

Брить волосы в зоне бикини, удалять воском или лазером — или же оставлять свою растительность а-ля натурель и наслаждаться естественностью и свободой от косметологических ухищрений, каждая из нас решает сама. И это очень здорово, ведь нет никакой надобности убеждать друг друга, а как, собственно, правильно. Правильно так, как удобно и красиво лично вам.

Эта статья для тех, кто расположен удалять лишние волосы — в преддверии лета актуально узнать, что нужно сделать, чтобы интимная зона не страдала от раздражения и воспаления.

Всегда отшелушивайте кожу до и после эпиляции

До удаления: независимо от того, решили ли вы бриться или делать эпиляцию другим способом, отшелушивание обязательно. По сути, это должно быть частью вашей обычной процедуры принятия душа.

«Если вы делаете восковую эпиляцию, обязательно используйте мягкое отшелушивающее средство раз в два дня или попробуйте делать сухую чистку щеткой перед водными процедурами. Наносите отшелушивающее средство небольшими круговыми движениями — это поможет „приподнять“ волоски и предотвратить врастание», — объясняет косметолог Алена Вилина.

После удаления волос: через день-два после восковой эпиляции продолжайте регулярно использовать эксфолианты.

«Если вы страдаете от вросших волосков, попробуйте использовать химическое отшелушивающее средство. Если такой проблемы нет, используйте мягкие скрабы — это отличный вариант для обновления кожи и предотвращения появления вросших волосков», — говорит Анна.

Тонизируйте и увлажняйте

Эта область очень нежная.

«После депиляции успокаивающее средство на безалкогольной основе с антибактериальными и противовоспалительными травами поможет предотвратить врастание волос. В дополнение необходимо увлажнение, для этого выбирайте гипоаллергенные кремы для чувствительной кожи — например, на основе масла ши», — говорит косметолог.

Не ковыряйте

Кажется очень заманчивым поковырять вросший волос, но не делайте этого! По словам косметолога, так вы рискуете получить не только ранку.

«Когда вы используете ногти, чтобы избавиться от противной проблемы, вы позволяете бактериям под ногтями проникнуть в открытый участок кожи — и это почти стопроцентная гарантия воспаления», — предостерегает Алена.

Уменьшение дискомфорта

Восковая эпиляция может быть немного неприятной. Если вы знаете, что чувствительны к боли, или нервничаете, потому что это ваш первый опыт сражения с растительностью в зоне бикини, примите соответствующие меры предосторожности.

Алена: «Убедитесь, что вы делаете эпиляцию в салоне, где используется качественный воск и правильный протокол процедуры. За 30 минут до процедуры примите обезболивающее средство, чтобы уменьшить боль».

Если вам необходимо побриться

Убедитесь, что вы сделали пилинг и что участок, который вы хотите побрить, чистый. Всегда используйте свежую, чистую бритву и нежный крем для бритья в качестве барьера между бритвой и кожей; это поможет избежать раздражения. Обязательно тонизируйте и увлажняйте кожу, как только закончите бритье и вытрете ее насухо.

Уход после эпиляции

После удаления волос обязательно позаботьтесь о правильном уходе за кожей, особенно в течение следующи× 24—48 часов.