Как выглядеть стильно в 50: модные образы на весну 2024

Если вам за 50 и вы все еще считаете, что в вашем весеннем гардеробе база — это скучный тренч, мы спешим вместе со стилистом Аллой Пряниковой разбить этот шаблон и расскажем о трендах на весну для женщин в самом расцвете сил.

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Костюм (но не классика)

Прекрасный вариант как для офиса, так и для выхода «в люди». Наш эксперт рекомендует присмотреть на теплые дни несколько костюмов необычного кроя или же сочного цвета.

«Конечно, нужно быть осторожнее с принтами, особенно если вы взрослая женщина, однако хороший крой и материал сгладят почти любую дерзость в вашем образе», — комментирует стилист.

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Casual — это база

Со временем понимаешь, что комфорт превыше всего, поэтому стилист советует обратить внимание на базовый гардероб, собрав который, вы уже можете миксовать его с вещами из капсульного.

Алла: «Для casual-образа женщины за 50 выбираем общие тренды — клеш, оверсайз или на крайний случай вещи в свободном стиле, классические рубашки из натуральных материалов и в натуральных цветах».

Что касается обуви, здесь выбирайте как минимум несколько пар — на теплый и промозглый дождливый день, все же весной трудно предугадать погоду. Беспроигрышный сет — кроссовки, лоферы и ботильоны на устойчивом каблуке.

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Акцентный нюд

Монохромные «луки» и нюдовые капсулы наскучили еще в прошлом сезоне, однако это не значит, что их не должно быть в гардеробе.

«Если нет времени и сил сочетать вещи, выбирайте актуальный этой весной беж или молочный монохром, а к нему добавьте яркий акцент в виде легкого шарфа с принтом или сумочки-тоута», — рекомендует стилист.