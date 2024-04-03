Три секрета красоты от Бейонсе

Любая женщина ищет способы не только быстрее, проще и эффективнее наносить макияж, но и стремится поддерживать кожу в идеальном состоянии. Бейонсе не исключение. Но как певице удается всегда выглядеть восхитительно, заставляя лицо сиять?

У Бейонсе есть свои секреты красоты. И они не столь сложны, как могло бы показаться. Более того, им очень легко следовать, учитывая, что королева мирового шоу-бизнеса использует основные продукты, которые непременно есть у большинства женщин — увлажняющий крем для лица и крем для глаз. Хитрость заключается в том, чтобы изменить способ их использования...

Первый лайфхак: прежде чем нанести макияж, Бейонсе смазывает лицо увлажняющим кремом или лосьоном, а затем, не дожидаясь пока он высохнет, наносит поверх него базу. Этот трюк помогает ей сделать кожу сияющей. Макияж, к слову, при этом будет смотреться более естественно.

Второй лайфхак: использование сывороток, гелей и кремов, предназначенных для зоны вокруг глаз на других проблемных участках лица. Этот трюк поможет замаскировать мелкие морщинки.

Третий лайфхак: Бейонсе всегда наносит золотые тени в уголки глаз. Они отлично помогают скрыть усталость и делают взгляд намного свежее.