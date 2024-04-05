«Самая сексуальная юристка в мире» снялась с обнаженной грудью

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 40-летняя манекенщица, которую в сети признали «самой сексуальной юристкой в мире», предстала в зеленых плавках от бикини с завязками. Она позировала за большими листьями монстеры (крупное тропическое растение — прим. «Ленты.ру»), которые прикрывали ее обнаженную грудь. При этом на ее лице присутствовал макияж в стиле smoky eyes, а волосы были распущены.

Подписчики оценили снимок Роши в комментариях под постом.

«Этот кадр слишком прекрасен!», «Самая красивая», «Замечательная женщина», «Богиня», «Невероятная фигура», — писали они.

Ранее итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась откровенными фото и порадовала фанатов. 41-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», выбрала для съемки на пляже бикини, состоящее из голубого бюстгальтера с цветочным принтом и оранжевых плавок с завязками.