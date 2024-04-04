Модель Playboy обругали в сети за наряд для похода в Диснейленд

Пользователи сети обругали бразильскую модель Playboy Джанаину Празерес за наряд для похода в тематический парк Диснейленд. На соответствующие пост и комментарии (в момент написания новости они были удалены) обратил внимание Daily Star.

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35-летняя манекенщица поделилась видео, в котором предстала в черной облегающей водолазке, синих лосинах и уггах с мехом. Также она позировала перед зеркалом с небольшой сумкой с золотистой ручкой в виде цепи.

Подписчики не оценили внешний вид девушки и посчитали данный наряд слишком вульгарным для выхода в общественное место.

«Эта женщина должна понять, что всему есть время и место. Диснейленд — не то место, чтобы носить такую ​​вызывающую одежду», «Грустно видеть, как некоторые люди не осознают, где они находятся. Детский парк — это место волшебства и невинности, а не чрезмерной демонстрации своего тела», «Как родитель, я чувствую себя некомфортно, видя, как знаменитости носят такую ​​откровенную одежду перед детьми», — возмущались они.

Празерес, в свою очередь, решила ответить недовольным юзерам.

«Я ношу то, что заставляет меня чувствовать себя хорошо и уверенно. Я здесь не для того, чтобы угождать всем. Если вам это не нравится, то это ваша проблема», — высказалась она.

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