Пластический хирург раскрыл последнюю пластическую операцию Ким Кардашьян

Последние месяцы обладательница роскошных форм изо всех сил пыталась встать на путь естественности. В Сети как будто случайно появились снимки Ким Кардашьян с целлюлитом, а затем и селфи, на котором у нее неровная кожа. Впрочем, звезде такая практика не помогла — в ее инстаграме* (Запрещен в РФ) вновь появились кадры, на которых у селебрити неестественно тонкая талия.

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Фанаты заподозрили, что звезда в очередной раз сходила в клинику. И, кажется, были правы. Пластический хирург Фади Хамадани рассказал The Sun, что Ким, вероятно, сделала операцию по удалению или укорачиванию нижних ребер. Эта процедура, подчеркнул врач, опасна, поскольку влияет на работу внутренних органов и осанку:

«Поскольку ребра защищают легкие и сердце, изменение структуры грудной клетки может увеличить риск их повреждения. Кроме того, операция может повлиять на осанку и приводит к повышенному риску переломов».

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Реабилитация после такого вмешательства, к слову, занимает несколько месяцев. Справедливости ради заметим, что с радаров Ким не пропадала.

Говоря о манипуляциях, которые звезда сделала давно, специалист подтвердил, что их у нее на счету довольно много. Медик считает, что Ким изменила форму груди и носа, увеличила ягодицы, а также колет филлеры и ботокс для корректировки черт лица. Селебрити, конечно, выглядит сногсшибательно, но с оценкой работы ее врача предлагаем не спешить. Посмотрим, что станет с Ким через пару десятков лет.