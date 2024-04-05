33-летняя Ида Галич показала фигуру в откровенном бикини

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру на видео с отдыха в Дубае. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя знаменитость позировала перед камерой в откровенном бикини черного цвета, демонстрируя поклонникам подтянутое тело. На размещенных кадрах инфлюэнсер запечатлена в солнцезащитных очках с собранными в пучок волосами. В описании к публикации Галич также призналась в любви к себе.

«Я сначала очень переживала по поводу своего тела, ведь сюда приходят очень красивые барышни с выдающимися формами. А как я буду себя чувствовать среди очень спортивных людей? Но знаете что? Мне хорошо, — заявила она. — Я в абсолютной любви к каждой частичке своего тела. У меня нормальное тело. Нормальный целлюлит. Даже мой животик нормальный».

По словам Галич, она перестала гнаться за стандартами красоты, которые обществу навязывают соцсети.

«Я осознаю, что для вылизанных соцсетей я никогда не буду достаточно хороша, но мне все равно. Это я пишу с улыбкой, ни капли драмы! То же самое и про грудь. Я не хочу ничего в себе менять. Ничего. Мне все нравится», — заключила телезвезда.

В марте Ида Галич в образе жены мафиози пришла на матч футбольного клуба ЦСКА.