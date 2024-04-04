56-летняя крестница короля Карла III снялась топлес на отдыхе

Английская фотомодель и дизайнер Индия Хикс снялась топлес во время поездки на Багамы. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 412 тысяч подписчиков.

56-летняя крестница британского короля Карла III посетила остров Уиндермир в Атлантическом океане. На размещенном снимке она предстала, лежа на стволе дерева на песчаном пляже. При этом женщина примерила черные стринги, но отказалась от топа, обнажив грудь. Кроме того, Хикс надела несколько золотистых браслетов на руку и распустила волосы.

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«Мне повезло — провела несколько дней на острове моего детства», — отметила она. Также знаменитость указала, что несколько месяцев трудилась над созданием новой коллекции купальников.

В феврале младшая сестра британской герцогини Кейт Миддлтон Пиппа попала в объектив папарацци во время пляжного отдыха с семьей.