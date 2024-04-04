Косметолог предупредила о главных ошибках в уходе за лицом

Пользуясь косметикой, многие часто допускают ошибки, которые не только портят макияж, но и вызывают различные проблемы с кожей. Об этом рассказала косметолог Татьяна Егорова.

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«Самые частые ошибки в уходе – это то, что не меняем спонжи, не моем кисти и средства используем просроченные. Просроченные средства использовать нельзя», – отмечает косметолог.

По словам Татьяны Егоровой, спонжи, кисти и другие инструменты необходимо регулярно промывать, стирать и дезинфицировать, а также чаще менять на новые.

Кроме того, просроченная косметика может стать причиной дерматита. А тушь с истекшим сроком годности не только осыпается и плохо держится, но и часто вызывает конъюнктивит.