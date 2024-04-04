Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков прокомментировал изменения внешности певицы Аллы Пугачевой. Как сообщает «КП», он отметил, что на последнем видео у исполнительницы «запаздывает» мимика, что говорит либо о большом числе подтяжек, либо о неудачной операции.

Хирург подчеркнул, что для возраста Пугачевой ее лицо выглядит неплохо. Однако такой результат – следствие множества пластических операций по омоложению. Они затронули все зоны лица и проводились неоднократно. Каждое новое вмешательство дает худший результат по сравнению с предыдущими. Причина: нарастание фиброзной ткани. Оно ухудшает нервную проводимость и кровоснабжение лица.

«Если присмотреться, то на последнем по дате видео у певицы чуть-чуть запаздывает мимическая активность, с правой стороны несимметрично двигаются губы. Это означает, что при последней подтяжке либо были задеты щечные ветви лицевого нерва, либо это уже пошли атрофические изменения щечных ветвей лицевого нерва, которые замедляют или делают не совсем корректной мышечную работу», — подчеркнул Володченков.

Также эксперт обратил внимание на линию нижней челюсти Пугачевой — она не прямая, а искривлена. Происходит это из-за глобального фиброза внутри мягких тканей. Сделать классическую четкую линию у такой пациентки уже нельзя, подчеркнул хирург.

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Также в глаза бросается деформация уха — мочка оттянулась вниз. По словам Володченкова, это говорит о том, что певица перенесла по меньшей мере три подтяжки.

Глаза Примадонне тоже «делали» — хирург считает, что исполнительница перенесла не менее двух-трех блефаропластик. Каждая такая операция может сказываться на разрезе и ширине открытия век. По этой причине глаза Пугачевой выглядят очевидно ассиметрично.

«Чаще такие перемены происходят, когда проведена либо расширенная блефаропластика, более агрессивная методика нижней блефаропластики, либо чек-лифтинг. Вследствие многократных операций в зоне век тоже страдает нервная проводимость, мышечная активность - мышцы, которые поднимают верхнее веко, круговая мышца глаза работают некорректно. Это результат множественных пластических операций», — сказал Володченков.

В заключение пластический хирург сказал, что Пугачевой стоит отказаться от пластики — каждая последующая операция будет лишь ухудшать внешний вид лица. В таком случае лучше обращаться к косметологам, которые смогут восполнить утраченный объем в определенных зонах лица и тем самым сделать его гармоничнее. Кроме того, нельзя забывать про важность ухода за кожей, особенно после множественных подтяжек.