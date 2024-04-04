Екатеринбург станет одним из центров индустрии моды в России

В город привлекут дизайнеров и бренды со всей страны.

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В Екатеринбурге стартовал масштабный проект, который превратит столицу Урала в один из центров российской индустрии моды. Мероприятие U’Fashion, запущенное по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и свердловских властей, включает в себя всероссийский конкурс дизайнеров, международную неделю моды UF Lab и профильные форумы. О его начале на пресс-конференции в ТАСС-Урал объявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Оператором проекта выступает Свердловской областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Его директор Валерий Пиличев отметил, что событие станет мощным драйвером развития модных свердловских брендов на федеральном уровне.

Способ продвинуть фирменный имидж

Первым событием U’Fashion в Екатеринбурге станет всероссийский конкурс дизайнеров, заявки на который принимаются до 20 мая. Его победители не только смогут получить грант до 300 тысяч рублей, но и продвинут свой фирменный имидж с помощью интервью на сайте издания «Коммерсантъ», персональной фотосессии и разработанной коммуникационной стратегии от агентства Kontora.

Также они получат специальный приз от глянцевого журнала The Voice. Общий наградной фонд конкурса превысит 2,2 млн рублей.

«Показ коллекций финалистов и оглашение победителей состоится в рамках UF LAB в „Домне“ — в новом зале с колоннами в пятой очереди креативного кластера, которую мы откроем в этом году. Призовой фонд внушительный. Выбирать победителей будут эксперты, работы будут оценивать, в том числе, с точки зрения маркетинга, упаковки, презентации. Приглашаю смелее заявляться к участию», — заявил глава СОФПП Валерий Пиличев.

Первый этап отбора будет длиться с 21 мая по 12 июня. На нем эксперты и жюри выберут 30 участников, которые попадут на сайт проекта U’fashion. В заключительный этап попадут 15 лучших претендентов.

Участвовать в событии смогут отечественные дизайнеры и бренды, занимающиеся созданием детской, мужской и женской одежды. Но они должны быть зарегистрированы как самозанятые или субъекты малого/среднего бизнеса.

Показ мод иностранных и российских брендов

Другое ключевое событие U’Fashion — неделя моды. Она пройдет с 19 по 23 августа во всевозможных знаковых локациях Екатеринбурга и Свердловской области. Например, площадкой для модных показов станет ангар авиакомпании «Уральские авиалинии», креативный кластер «Домна» и Музейный комплекс в Верхней Пышме.

«Наша задача — помочь уральским модным дизайнерам в продвижении, развитии, масштабировании бизнеса. Именно сейчас, с учетом освободившихся на рынке ниш, эта сфера особенно востребована. Мы видим, что все больше свердловских брендов становятся популярными за пределами нашего региона. У Екатеринбурга, не сомневаюсь, есть все шансы со временем стать столицей моды России», — отметил свердловский министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.

В показах примут участие популярные бренды и дизайнеры со всей России и из-за рубежа. Креативным куратором недели моды стала Екатерина Мухина — известный стилист, журналист моды и бывший главный редактор российской версии глянцевого журнала Elle. В этом качестве она вошла в международный рейтинг «500 самых влиятельных людей в модной индустрии» журнала Business of Fashion.

«Екатеринбург — „сухой порт“ Урала, крупнейший логистический центр страны, поэтому для проведения показов в ходе UF LAB мы задействуем именно те локации, которые связаны с тематикой транспорта. Цель недели моды — расширить позиционирование Екатеринбурга не только как столицы промышленного региона, но и подчеркнуть статус Екатеринбурга как города молодых, креативных и талантливых людей», — указала заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева.

В преддверии события в Екатеринбурге пройдут масштабные деловые форумы с участием предпринимателей из Турции, Китая и Узбекистана. Благодаря этому российские и уральские коммерсанты смогут выйти на новые рынки или найти инвесторов и партнеров. Для самозанятых пройдет отдельная конференция, посвященная индустрии моды.