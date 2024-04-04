Мама Тимати резко высказалась об интервью, которое Алена Шишкова дала Надежде Стрелец

Около трех недель назад на YouTube-канале «Стрелец-молодец» вышло интервью Алены Шишковой. Выпуск, набравший почти 4 миллиона просмотров, жестко раскритиковали. Пользователям Сети не понравилось, как вела беседу Надежда Стрелец, — ее назвали токсичной и бестактной.

«Самый токсичный интервьюер — под видом интеллигентной спокойной дамы максимально унижает человека», «Как можно было на протяжении часа задавать вопросы только о болезни и мужчинах и совсем не раскрыть саму Алену, очень жаль», «Дайте Надежде книжку по чувству такта. Так интересно было, как сложилась жизнь Алены, а по итогу мы узнали, что круче Дурова и Тимати никого нет», — пишут в комментариях под выпуском.

К Алене зрители прониклись сочувствием и еще большей симпатией. «Поражаюсь выдержке Алены, настолько тактично и сдержанно отвечать на душные вопросы», «Как человек, победивший РПП, могу сказать, что вопросы Надежды ранят даже меня. Представляю, как было тяжело героине после интервью», «Алена покоряет сердца в этом интервью, искренне желаю вам счастья и душевной гармонии», — высказываются зрители YouTube.

Сегодня подписчики мамы Тимати спросили у нее, что она думает о нашумевшем интервью. Как оказалось, Симона Яковлевна тоже смотрела выпуск (в котором появилась в том числе и Алиса) и разделяет популярное мнение.

В интервью, подвергшемся жесткой критике из-за ведущей, Алена Шишкова, например, рассказала, какие на самом деле отношения ее связывают с Павлом Дуровым, а также раскрыла подробности романа Тимати и Анстасии Решетовой.