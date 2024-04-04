Герцогиня Меган Маркл появилась на публике в накидке за $4000

Герцоги Сассекские были замечены в художественной галерее.

Как сообщает Elle, Меган Маркл выбрала для выхода на публику накидку от Carolina Herrera, стоимость которой составляет $4 000.

Дополнили образ черный топ, брюки и украшения. Волосы герцогини были уложены в легкие локоны, а макияж выполнен в естественных тонах.

Между тем, недавно пара стала предметом осуждения. Стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон захотели наладить с ними отношения и пригласили герцогов Сассекских в Великобританию, чтобы помириться и пообщаться с их детьми. Однако Меган и Гарри отказалась от предложения.

Ранее сообщалось, что принц Гарри выразил обеспокоенность состоянием здоровья Кейт Миддлтон. В то же время герцогиня Сассекская Меган Маркл несколько раз попыталась связаться с принцессой Кейт Миддлтон после того, как она попала в больницу, однако все попытки оказались тщетны.